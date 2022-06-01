Захарова предложила наградить сына Зеленского

01 июня 2022 в 17:25 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский прислушивается к военным советам своего девятилетнего сына Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Представитель МИД России призвала дать орден девятилетнему сыну Зеленского за «советы» своему отцу. Об этом Мария Захарова заявила в своем телеграмм канале. «Daily Mail: 9-летний сын Владимира Зеленского дает украинскому лидеру военные советы. Это орден за заслуги. Причем два: сыну и жене. Нет, три. Еще Daily Mail», — пишет Захарова. В интервью иностранным журналистам жена Зеленского Елена рассказывала, что она открыто общается с сыном о том, что происходит в мире. По ее словам, девятилетний Кирилл — «подрастающий политолог» — разбирается во всем и дает отцу советы по военным действиям. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Представитель МИД России призвала дать орден девятилетнему сыну Зеленского за «советы» своему отцу. Об этом Мария Захарова заявила в своем телеграмм канале. «Daily Mail: 9-летний сын Владимира Зеленского дает украинскому лидеру военные советы. Это орден за заслуги. Причем два: сыну и жене. Нет, три. Еще Daily Mail», — пишет Захарова. В интервью иностранным журналистам жена Зеленского Елена рассказывала, что она открыто общается с сыном о том, что происходит в мире. По ее словам, девятилетний Кирилл — «подрастающий политолог» — разбирается во всем и дает отцу советы по военным действиям. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины.