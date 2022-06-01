Захарова предложила наградить сына Зеленского

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир, ВСУ, вооруженные силы украины
Владимир Зеленский прислушивается к военным советам своего девятилетнего сына Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Представитель МИД России призвала дать орден девятилетнему сыну Зеленского за «советы» своему отцу. Об этом Мария Захарова заявила в своем телеграмм канале.

«Daily Mail: 9-летний сын Владимира Зеленского дает украинскому лидеру военные советы. Это орден за заслуги. Причем два: сыну и жене. Нет, три. Еще Daily Mail», — пишет Захарова.

В интервью иностранным журналистам жена Зеленского Елена рассказывала, что она открыто общается с сыном о том, что происходит в мире. По ее словам, девятилетний Кирилл — «подрастающий политолог» — разбирается во всем и дает отцу советы по военным действиям.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины.

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Представитель МИД России призвала дать орден девятилетнему сыну Зеленского за «советы» своему отцу. Об этом Мария Захарова заявила в своем телеграмм канале. «Daily Mail: 9-летний сын Владимира Зеленского дает украинскому лидеру военные советы. Это орден за заслуги. Причем два: сыну и жене. Нет, три. Еще Daily Mail», — пишет Захарова. В интервью иностранным журналистам жена Зеленского Елена рассказывала, что она открыто общается с сыном о том, что происходит в мире. По ее словам, девятилетний Кирилл — «подрастающий политолог» — разбирается во всем и дает отцу советы по военным действиям. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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