Уехал, значит, отказался от всего: депутат Милонов выступил за лишение званий артистов

Депутат Виталий Милонов считает, что покинувших Россию артистов нужно лишать наград и званий. В беседе с URA.RU политик объяснил, почему.
«Уезжая в другую страну, релоцируясь, человек считает, что все те вещи, которые ему были положены от страны, от них можно отказаться. Он не хочет жить в нашей стране, почему страна должна выполнять перед ним какие-то обязательства? Человек имеет право сойти с ума? Имеет. Когда он выступал у нас и приносил пользу, мы говорили спасибо, а теперь он поменял свою точку зрения, считает, что страна плохая», — говорит Милонов.
Депутат отмечает, что россияне не собираются никого «проклинать», но и одобрять деятельность покинувших страну не будут. Потому что это «не логично, не этично и не порядочно по отношению к тем, кто остался и поддерживает страну, переживает за нее».
Депутат Милонов не единственный, кто считает, что сейчас — время для перемен. Певица Вика Цыганова в беседе с URA.RU предлагала отказаться от наград артистов. Она убеждена, что сегодня отмечаются не те люди, которые действительно достойны.
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