Уехал, значит, отказался от всего: депутат Милонов выступил за лишение званий артистов

Депутат Милонов: уехавших артистов нужно лишить званий
© Служба новостей «URA.RU»
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Виталий Милонов обещал не проклинать уехавших
Виталий Милонов обещал не проклинать уехавших Фото:

Депутат Виталий Милонов считает, что покинувших Россию артистов нужно лишать наград и званий. В беседе с URA.RU политик объяснил, почему.

«Уезжая в другую страну, релоцируясь, человек считает, что все те вещи, которые ему были положены от страны, от них можно отказаться. Он не хочет жить в нашей стране, почему страна должна выполнять перед ним какие-то обязательства? Человек имеет право сойти с ума? Имеет. Когда он выступал у нас и приносил пользу, мы говорили спасибо, а теперь он поменял свою точку зрения, считает, что страна плохая», — говорит Милонов.

Депутат отмечает, что россияне не собираются никого «проклинать», но и одобрять деятельность покинувших страну не будут. Потому что это «не логично, не этично и не порядочно по отношению к тем, кто остался и поддерживает страну, переживает за нее».

Депутат Милонов не единственный, кто считает, что сейчас — время для перемен. Певица Вика Цыганова в беседе с URA.RU предлагала отказаться от наград артистов. Она убеждена, что сегодня отмечаются не те люди, которые действительно достойны.

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Депутат Виталий Милонов считает, что покинувших Россию артистов нужно лишать наград и званий. В беседе с URA.RU политик объяснил, почему. Депутат отмечает, что россияне не собираются никого «проклинать», но и одобрять деятельность покинувших страну не будут. Потому что это «не логично, не этично и не порядочно по отношению к тем, кто остался и поддерживает страну, переживает за нее». Депутат Милонов не единственный, кто считает, что сейчас — время для перемен. Певица Вика Цыганова в беседе с URA.RU предлагала отказаться от наград артистов. Она убеждена, что сегодня отмечаются не те люди, которые действительно достойны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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