«На каждый роток не накинешь платок»: Дмитрий Губерниев ответил ополчившимся на него блогерам

Комментатор Губерниев: не собираюсь ни на что отвечать
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Губерниев не собирается вступать в перепалку
Дмитрий Губерниев не собирается вступать в перепалку Фото:

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев нарушил молчание после скандала вокруг своего имени. Телеведущий в беседе с URA.RU заявил, что не собирается реагировать на выпады, а сомневающимся в его патриотизме рекомендовал читать классическую литературу.

«На каждый роток не накинуть платок! Я хожу по земле, общаюсь с тысячами людей в разных городах Российской Федерации. Чувствую, что дышу и живу в унисон с собственной страной. За мной — прекрасные добрые люди большой страны. Советую всем не читать до обеда советских газет. Зачем мне кому-то что-то отвечать?» — говорит Губерниев.

Дмитрий оказался в центре внимания после того, как защитил теннисистку Дарью Касаткину, перешедшую под флаг Австралии. После этого патриотически настроенные блогеры, среди которых и военный блогер Юрий Подоляка, призвали обратить внимание на высказывания Губерниева и даже признать его иноагентом.

На разъяренных патриотически настроенных блогеров у Губерниева нет времени. «Я работаю в ВГТРК, „Газпром-Медиа“, на четырех федеральных телеканалах и с гордостью несу знамя гражданина большой страны, поддерживаю спорт, мою Родину, великую Россию! Поэтому продолжаем жить работать, проводить мероприятия, читать книги», — резюмировал спортивный комментатор.

Российская теннисистка Дарья Касаткина, занимающая второе место в национальном рейтинге, объявила о переходе в сборную Австралии и смене гражданства накануне. Спортсменка подчеркнула сложность принятого решения и выразила уважение к своим корням, отметив, что начинает новую главу своей жизни и карьеры.

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев нарушил молчание после скандала вокруг своего имени. Телеведущий в беседе с URA.RU заявил, что не собирается реагировать на выпады, а сомневающимся в его патриотизме рекомендовал читать классическую литературу. Дмитрий оказался в центре внимания после того, как защитил теннисистку Дарью Касаткину, перешедшую под флаг Австралии. После этого патриотически настроенные блогеры, среди которых и военный блогер Юрий Подоляка, призвали обратить внимание на высказывания Губерниева и даже признать его иноагентом. На разъяренных патриотически настроенных блогеров у Губерниева нет времени. «Я работаю в ВГТРК, „Газпром-Медиа“, на четырех федеральных телеканалах и с гордостью несу знамя гражданина большой страны, поддерживаю спорт, мою Родину, великую Россию! Поэтому продолжаем жить работать, проводить мероприятия, читать книги», — резюмировал спортивный комментатор. Российская теннисистка Дарья Касаткина, занимающая второе место в национальном рейтинге, объявила о переходе в сборную Австралии и смене гражданства накануне. Спортсменка подчеркнула сложность принятого решения и выразила уважение к своим корням, отметив, что начинает новую главу своей жизни и карьеры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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