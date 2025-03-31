В Германии сделали заявление о «Северных потоках»

Минэкономики ФРГ: Германия не участвует в переговорах по «Северным потокам»
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Германия не является участником переговоров по «Северному потоку»
Германия не является участником переговоров по «Северному потоку» Фото:

Германия не участвует в переговорах о восстановлении и продаже газопроводов «Северного потока», а также в возобновлении поставок российского газа через эти маршруты. Об этом сообщила официальный представитель министерства экономики ФРГ Анника Айнхорн.

«Федеральное правительство не имеет никакого отношения к возможной продаже и переговорам, которые проходят. Мы в это не вовлечены, поэтому мне нечего добавить», — передает РИА Новости слова Айнхорн. Она также подчеркнула, что «Северный поток-2» принадлежит компании Nord Stream 2 AG, а не немецкому государству.

Айнхорн добавила, что никаких планов по возобновлению закупок российского газа через сохранившиеся трубопроводы у Германии нет. «Никаких размышлений на этот счет нет», — отметила она. Также представитель министерства обратила внимание на сложность ситуации с закупками сжиженного газа, указав на возможное наличие российского СПГ в поставках из других стран, несмотря на отсутствие прямых закупок.

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Германия не участвует в переговорах о восстановлении и продаже газопроводов «Северного потока», а также в возобновлении поставок российского газа через эти маршруты. Об этом сообщила официальный представитель министерства экономики ФРГ Анника Айнхорн. «Федеральное правительство не имеет никакого отношения к возможной продаже и переговорам, которые проходят. Мы в это не вовлечены, поэтому мне нечего добавить», — передает РИА Новости слова Айнхорн. Она также подчеркнула, что «Северный поток-2» принадлежит компании Nord Stream 2 AG, а не немецкому государству. Айнхорн добавила, что никаких планов по возобновлению закупок российского газа через сохранившиеся трубопроводы у Германии нет. «Никаких размышлений на этот счет нет», — отметила она. Также представитель министерства обратила внимание на сложность ситуации с закупками сжиженного газа, указав на возможное наличие российского СПГ в поставках из других стран, несмотря на отсутствие прямых закупок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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