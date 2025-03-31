OnlyFans заблокировали в Казахстане из-за порнографии

В Казахстане заблокирован популярный сервис подписки на контент
Сервис подписки на контент OnlyFans был официально заблокирован в Казахстане, сообщают telegram-каналы. Причиной блокировки, согласно предписанию уполномоченного органа, послужило распространение порнографии.
«Знаменитый сайт ... OnlyFans официально заблокирован в Казахстане... Причиной стало распространение порнографического контента», — пишет telegram-каналлокировка была осуществлена из-за нарушения законодательства страны в области распространения порнографии.
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