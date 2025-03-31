OnlyFans заблокировали в Казахстане из-за порнографии

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В Казахстане заблокирован популярный сервис подписки на контент
В Казахстане заблокирован популярный сервис подписки на контент Фото:

Сервис подписки на контент OnlyFans был официально заблокирован в Казахстане, сообщают telegram-каналы. Причиной блокировки, согласно предписанию уполномоченного органа, послужило распространение порнографии.

«Знаменитый сайт ... OnlyFans официально заблокирован в Казахстане... Причиной стало распространение порнографического контента», — пишет telegram-канал Internet Freedom. Блокировка была осуществлена из-за нарушения законодательства страны в области распространения порнографии.

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Сервис подписки на контент OnlyFans был официально заблокирован в Казахстане, сообщают telegram-каналы. Причиной блокировки, согласно предписанию уполномоченного органа, послужило распространение порнографии. «Знаменитый сайт ... OnlyFans официально заблокирован в Казахстане... Причиной стало распространение порнографического контента», — пишет telegram-канал Internet Freedom. Б локировка была осуществлена из-за нарушения законодательства страны в области распространения порнографии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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