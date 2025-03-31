У берегов Индонезии произошло землетрясение

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В Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6
В Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6 Фото:
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Землетрясение магнитудой 5,6 балла произошло у побережья Индонезии. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Эпицентр подземных толчков находился в 142 километрах к юго-западу от города Вайнгапу.

По данным на сайте EMSC, землетрясение было зафиксировано в понедельник, 31 марта, в 15:54 по времени UTC. Очаг землетрясения располагался на глубине 28 километров. На данный момент нет информации о жертвах или серьезных разрушениях в результате землетрясения.

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Землетрясение магнитудой 5,6 балла произошло у побережья Индонезии. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Эпицентр подземных толчков находился в 142 километрах к юго-западу от города Вайнгапу. По данным на сайте EMSC, землетрясение было зафиксировано в понедельник, 31 марта, в 15:54 по времени UTC. Очаг землетрясения располагался на глубине 28 километров. На данный момент нет информации о жертвах или серьезных разрушениях в результате землетрясения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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