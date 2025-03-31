Главы МИД ЕС предложили определить дату окончания переговоров по Украине

Сикорский: главы МИД ЕС хотят установить дату окончания переговоров по Украине
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Сикорский заявил, что главы МИД ЕС предлагают определить дату окончания переговоров по Украине
Сикорский заявил, что главы МИД ЕС предлагают определить дату окончания переговоров по Украине Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Главы МИД стран Евросоюза предложили установить конкретную дату завершения переговоров о прекращении огня на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ходе совещания с коллегами из Германии, Франции, Италии, Испании, Великобритании и Украины.

«Как собравшиеся здесь политики, мы считаем, что должна быть какая-то дата, до которой мы проводим переговоры с Россией о прекращении огня», — сказал Сикорский. Его слова передает Wiadomosci.

Кроме того, польский политик упомянул, что со стороны России уже поступили определенные обещания после переговоров с США, а Украина согласилась на предложения о прекращении огня без предварительных условий. Эти факты подчеркивают важность и возможность достижения соглашения в установленные сроки.

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Главы МИД стран Евросоюза предложили установить конкретную дату завершения переговоров о прекращении огня на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ходе совещания с коллегами из Германии, Франции, Италии, Испании, Великобритании и Украины. «Как собравшиеся здесь политики, мы считаем, что должна быть какая-то дата, до которой мы проводим переговоры с Россией о прекращении огня», — сказал Сикорский. Его слова передает Wiadomosci. Кроме того, польский политик упомянул, что со стороны России уже поступили определенные обещания после переговоров с США, а Украина согласилась на предложения о прекращении огня без предварительных условий. Эти факты подчеркивают важность и возможность достижения соглашения в установленные сроки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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