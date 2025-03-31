Главы МИД ЕС предложили определить дату окончания переговоров по Украине

Главы МИД стран Евросоюза предложили установить конкретную дату завершения переговоров о прекращении огня на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ходе совещания с коллегами из Германии, Франции, Италии, Испании, Великобритании и Украины.
«Как собравшиеся здесь политики, мы считаем, что должна быть какая-то дата, до которой мы проводим переговоры с Россией о прекращении огня», — сказал Сикорский. Его слова передает Wiadomosci.
Кроме того, польский политик упомянул, что со стороны России уже поступили определенные обещания после переговоров с США, а Украина согласилась на предложения о прекращении огня без предварительных условий. Эти факты подчеркивают важность и возможность достижения соглашения в установленные сроки.
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