Сергей Лазарев отмечает день рождения 1 апреля Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сергей Лазарев — певец, экс-участник группы Smash, популярной в 2000-х. После распада коллектива ему удалось сохранить известностью и два раза представлять Россию на «Евровидении». Артист мечтал о мировой славе и даже выпускал альбомы на английском языке. 1 апреля Сергею Лазареву исполняет 42 года. О его личной жизни и карьере — в материале URA.RU. Детство, «Непоседы», театр Сергей Лазарев родился 1 апреля 1983 года в Москве. С четырех лет он занимался спортивной гимнастикой и получил спортивный разряд. Однако вскоре получил травму ноги и был вынужден прекратить тренировки. Тогда он увлекся музыкой и попал в детский ансамбль песен и плясок под руководством Владимира Локтева. В 11 лет он присоединился к коллективу «Непоседы». О том, что «Непоседы» ведет набор, Лазарев узнал от девочки, с которой познакомился в булочной. Когда ребята дошли до студии, то будущего артиста буквально втолкнули в кабинет. Руководитель послушала его и предложила прийти на занятия на следующий день. Тогда же Сергея пригласили в детский юмористический журнал «Ералаш». Голос Лазарева стал звучать в легендарной заставке программы: «Мальчишки и девчонки, а также их родители». Параллельно с участием в съемках и гастролях Сергей учился в московской гимназии, где играл в местной команде КВН. После окончания гимназии он поступил в Школу-студию МХАТ. Группа Smash С Владом Топаловым Лазарев познакомился в студии «Непоседы» Фото: Нина Зотина / РИА Новости В «Непоседах» Лазарев познакомился с Владом Топаловым. Они начали петь дуэтом, и с 19 декабря 2001 года заключили договор с музыкальным лейблом для выпуска своего первого альбома. Молодые исполнители перепели песню Belle из мюзикла «Нотр-Дам де Пари», с которой заняли первое место на конкурсе «Новая волна» в Юрмале. Кроме того, они выпустили несколько популярных хитов, включая сольные треки, исполненные преимущественно на английском языке. В начале 2003 года группа Smash! выпустила альбом под названием Freeway, который быстро стал платиновым. Общее количество лицензированных копий приблизилось к полумиллиону, а количество пиратских копий было несчетным. Этот успех напоминал триумф группы «Ласковый май». Фанатки активно обсуждали каждого из солистов и следили за ними везде. Ходили слухи, что Лазарев и Топалов должны были представлять Россию на конкурсе «Евровидение-2003». Однако в последний момент выбор пал на других выпускников «Непосед» — Юлию Волкову и Лену Катину. В 2004 году вышел второй и последний совместный альбом группы — 2nite. После этого Сергей Лазарев заявил об уходе из Smash. Артист признавался, что отец Влада видел сына в качестве лидера, и потому намеренно занижал гонорары Лазарева. Михаил Топлова заявлял, что слава вскружила голову Сереже, он требовал несоразмерно больше. «Через звездную болезнь нужно пройти. Был такой период, когда казалось, что всё у ног, и так будет всегда. Мне нужно было свалиться с пьедестала, чтобы чуть-чуть отрезветь, — откровенничал Сергей. Сольная карьера и «Евровидение» Лазарев дважды участвовал в «Евровидении» Фото: Владимир Андреев © URA.RU С 2024 года Сергей Лазарев начал сольную карьеру. Он подписал контракт со звукозаписывающей студией, а в декабре 2005-го выпустил альбом Don»t Be Fake. 12 композиций были записаны в Лондоне. Первая русскоязычная песня вышла лишь в 2006 году и называлась «Даже если ты уйдешь» и артист получил премию MTV и звание «Лучшего исполнителя». Спустя еще год вышел второй альбом на английском языке — TV Show. Певец записывал его в Великобритании и Норвегии. В третий альбом, записанный в Англии, попали песни «Найди меня», Lazerboy, Stereo и «Биение сердца». После этого Лазарева можно было увидеть в дуэте с Ани Лорак и Тимати. Впервые русскоязычный альбом певец выпустил в 2017 году. В числе 15 песен оказались такие хиты, как «Сдавайся», «Лаки Стрэнджер», «Шепотом». В 2016 году Сергей Лазарев представил Россию на конкурсе «Евровидение», который проходил в Стокгольме. С целью превзойти достижения Димы Билана, Лазарев выступил с композицией «You Are the Only One», однако завоевал только третье место. Комментируя свой результат, артист выразил мнение о предвзятом отношении к России со стороны некоторых членов жюри. «Я не знаю, что еще можно предпринять в качестве артиста, чтобы изменить их взгляды. Независимо от наших усилий, оценки не присуждаются из-за определенных стереотипов по отношению к нашей стране. Возможно, изменения должны произойти не на музыкальной арене, а в политической сфере», — рассказывал Лазарев. Через три года Сергей решил снова попытать удачу на «Евровидении». Он выступил с песней «Scream», которую также написал Филипп Киркоров. Несмотря на использование спецэффектов и элегантный белый костюм, Лазареву снова не удалось занять первое место на конкурсе. Личная жизнь Сергея Лазарева Сергей Лазарев долгое время встречался с Лерой Кудрявцевой Фото: Владимир Андреев © URA.RU С 2008 по 2012 годы Сергей Лазарев встречался с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Пара выглядела счастливой и гармоничной, несмотря на то, что певец был на 12 лет младше возлюбленной. Многие поклонники считали их отношения пиар-романом. Об этом Ксения Собчак открыто спросила Леру во время интервью в рамках YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!». «Я дико была в него влюблена! Он красавчик, умничка! Не знаю я в нашем шоу-бизнесе романов по контракту. Никакого пиара у нас не было! Мы были постоянно вместе, закрутилось. Для меня Серега до сих пор — родственная душа, он мой друг», — ответила Лера Кудрявцева. Спустя 10 лет после расставания в шоу «Секрет на миллион» Кудрявцева и Лазарев обсудили свои отношения. Лера призналась, что разорвала отношения, так как Сергей не торопился создавать семью. «Ты не решился сделать какой-то шаг, хотя мы с тобой говорили о детях и многом другом. Я поняла, что мне не 16, что я хочу детей, что я хочу выйти замуж еще», — заявила телеведущая. После расставания с Кудрявцевой Лазарев не был замечен в отношениях. По словам Лазарева, Кудрявцева активно участвует в его личной жизни, несмотря на их расставание в 2012 году. Он в шутку обвинил Леру в неудачах на личном фронте. «Она вечно мне жизнь портит. И здесь она, я уж думал отвязался, но нет. Вы думаете, почему я столько лет один ребята?! Так она же прокляла всех. Чтобы не дай бог Лазарев счастлив не был», — передает слова артиста «Комсомольская правда». Дети Сергея Лазарева Лазарев один воспитывает двоих детей Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС В 2016 году стало известно, что Лазарев воспитывает сына Никиту. В Сети начали активно распространяться снимки, на которых артист в сопровождении своей матери и ребенка направлялся в церковь. Окружение Лазарева подтвердило, что он стал отцом в 2014 году, однако имя матери ребенка певец сохраняет в тайне. В сентябре 2019 года Лазарев заявил, что у него родилась дочь Аня. Это выяснилась в ходе его участия в телепрограмме «Секрет на миллион». О матери девочки он также умолчал, но поделился своими размышлениями о трудностях воспитания детей знаменитостей. «Очень сложно переплюнуть известных родителей. У таких детей часто развивается комплекс. Я стараюсь избегать культа личности в семье. Иногда приходится делать замечания маме и няне за то, что они включают мои песни: захожу, а дети рисуют под мою музыку. Я не хочу, чтобы мои дети видели во мне только телезвезду, а не отца», — рассказал артист. Семейная трагедия В 2015 году Сергей похоронил брата Павла. Родственник артиста не был публичным человеком. Он употреблял запрещенные вещества и в 2010 году попал тюрьму за хранение наркотиков. Спустя четыре года он вышел на свободу, и Сергей помогал брату с трудоустройством. В 2015 году Павел Лазарев попал в ДТП из-за лопнувшего колеса. Несмотря на серьезные травмы, водитель отказался от госпитализации. Через неделю после аварии его увезли в больницу с внутренним кровоизлиянием и заражением крови. Помочь 37-летнему мужчине медики уже не смогли, пишет «Комсомольская правда». Неудачный бизнес Сергея Лазарева В 2014 году Лазарев основал компанию ООО «Пудель-штрудель», занимавшуюся производством десертов и угощений для домашних животных. Сначала он активно развивал бизнес, но желаемого результата достичь не смог. Стали копиться долги и Лазарев решил закрыть бизнес. Неудачным оказался и второй бизнес певца. В результате работы компании «Рижский кофе» накопился долг в размере 90,5 тысячи рублей. В итоге Лазарев прекратил развивать это направление. Скандалы и уход Лазарева с шоу «Ну-ка все вместе» Лазарев поскандалил с Киркоровым на шоу «Ну-ка все вместе» Фото: wikipedia.org В финале шоу «Ну-ка, все вместе» 29 ноября 2024 года победителем стала 17-летняя Элен Бадалян из Москвы. О днако не все эксперты оценили ее выступление. Филипп Киркоров не поддержал Бадалян, что вызвало эмоциональную реакцию у члена жюри Сергея Лазарева. Он в знак протеста, нажал кнопку за своего коллегу, но голос засчитан не был. Киркоров заявил, что исполнение песни Полины Гагариной Еленой его не тронуло: «Да — она меня не тронула, она проорала песню». После этого Киркоров покинул студию, не вернувшись в эфир. Ранее Лазарев также проявил эмоции в спецвыпуске шоу. Во время выступления Арпи Абкарян он перепрыгнул через два яруса стены жюри, чтобы активировать кнопку фониатра Льва Рудина, что помогло Абкарян одержать победу. После инцидента Рудин покинул студию, и его место занял ведущий программы народный артист РФ Николай Басков. В финале шестого сезона Лазарев объявил о своем уходе из шоу, мотивируя это тяжелой эмоциональной нагрузкой каждого эфира. «Дорогая сотня, огромное спасибо за работу, за эти шесть сезонов. Весь коллектив, работающий с артистом, также придерживается трезвости во время мероприятий. К месту проведения концертов команда прибывает на 11-ти автомобилях.

