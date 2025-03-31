ВС РФ поразили военный аэродром Украины, Киев показал свою недоговороспособность — главное об СВО 31 марта

ВС РФ поразили аэродром ВСУ в Полтавской области, с которого вылетали истребители для ударов по Курской области. Также поражены другие военные объекты в ряде украинских областей, сообщил координатор николаевского сопротивления на Украине Сергей Лебедев.
Были поражены военные объекты Украины в 147 районах, сообщили в Минобороны РФ. Истребитель Су-34 уничтожил технику и живую силу ВСУ в курском приграничье. Киев атаковал сеть «Ростелекома» в Белгородской области, а также подтвердил недоговороспособность тем, что продолжает атаковать российские объекты энергетической инфраструктуры. Об этих и других главных новостях с фронта спецоперации на Украине — в материале URA.RU.
ВС РФ поразили военные объекты
Российская армия поразили авиабазу ВСУ в Полтавской области, с которой вылетали истребители для ударов по Курской области. Помимо этого, был нанесен удар по пункту временной дислокации украинских войск и ангарам с техникой в подконтрольной Киеву части ДНР. Также был поражен танковый полигон в Черниговской области, в котором, вероятно, были уничтожены инструкторы.
Эту информацию подтвердили в Минобороны РФ. Там отметили, что войска России нанесли удары по военным объектам в 147 районах Украины с помощью артиллерии, авиации и БПЛА. Были атакованы аэродромы, цеха производства, места запуска дронов, склады боеприпасов, вооружения и имущества ВСУ, а также пунктам дислокации украинских и иностранных бойцов.
Истребитель уничтожил бронетехнику ВСУ
Экипаж сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ ударил по скоплению личного состава и бронированной техники ВСУ в приграничье Курской области. Все цели были уничтожены, пишет «Пятый канал».
ВСУ атаковали «Ростелеком»
На оператора связи «Ростелеком» в Белгородской области совершена массированная DDoS-атака, из-за этого наблюдаются проблемы с интернетом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, это стало причиной нарушения работы интернета и прекращения прямой трансляции еженедельного оперативного совещания правительства области.
Киев недоговороспособен
Продолжающимися ударами по объектам энергетической инфраструкты России киевский режим демонстрирует полную недоговороспособность. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что данные атаки ставят под вопрос выполнение Киевом обязательств по любым договорам, касающимся урегулирования конфликта.
Подчеркивается, что, несмотря на заявления представителей Украины об отсутствии атак по российским энергообъектам, ВСУ продолжают бить по ним. Так, 30 марта украинский артобстрел повредил объект «Брянскэнерго», из-за этого оборвались провода и отключились высоковольтные линии, прекратилось энергоснабжение в нескольких районах.
Украинская армия атакует журналист в Донбассе
ВСУ обстреливают журналистов в ДНР по заданию киевского режима. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».
"Мы видим, что на протяжении всего периода с 2014 года противник умышленно обстреливает как раз прессу. Причем, если на каких-то этапах казалось, что опознавательные большие надписи "Пресса" — это может служить защитой, то, с учетом того, как действует противник, какие команды ставит украинский режим, к сожалению, это, наоборот, еще и дополнительная опасность", — сказал Пушилин.
ВС РФ освободили половину Гуева
Российские войска контролируют половину села Гуево в Курской области. Об этом сообщили в силовых структурах, их слова передает ТАСС. В населенном пункте продолжаются активные бои. Также сообщается, что ВС РФ отразили одну контратаку ВСУ в регионе.
Сырский признал проблемы ВСУ
Снабжение и пополнение украинских подразделений остаются проблемными вопросами. Об этом написал главком ВСУ Александр Сырский в своем telegram-канале после совещания по итогам месяца. Он также отметил необходимость повышения качества подготовки военнослужащих.
РФ и США работают над идеями по решению конфликта
Москва и Вашингтон работают над реализацией некоторых идей по урегулированию конфликта на Украине. Однако конкретики пока нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-конференции.
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