В Москве около строящегося жилого комплекса «Восточное Бутово» рабочие-мигранты, заметив припаркованную у стройплощадки полицейскую машину, по ошибке решили, что началась облава, и побежали прятаться в лес. Об этом сообщают telegram-каналы.
«Припарковавшиеся у стройки ДПСники едва не парализовали строительство ЖК в Москве — рабочие решили, что началась облава, и убежали в лес», — пишет telegram-канал Baza. По словам свидетелей, инцидент вызвал значительное беспокойство среди строителей.
У здания остановился полицейский автомобиль, что вызвало массовый побег строителей в направлении леса. Однако позднее стало известно, что беспокойство было напрасным. Полицейские, прибывшие на место, не планировали проведение каких-либо проверочных мероприятий и были заняты выполнением других задач.
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