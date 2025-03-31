Рабочие-мигранты в Москве испугались облавы и сбежали в лес. Видео

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Московские строители устроили побег в лес
Московские строители устроили побег в лес Фото:

В Москве около строящегося жилого комплекса «Восточное Бутово» рабочие-мигранты, заметив припаркованную у стройплощадки полицейскую машину, по ошибке решили, что началась облава, и побежали прятаться в лес. Об этом сообщают telegram-каналы.

«Припарковавшиеся у стройки ДПСники едва не парализовали строительство ЖК в Москве — рабочие решили, что началась облава, и убежали в лес», — пишет telegram-канал Baza. По словам свидетелей, инцидент вызвал значительное беспокойство среди строителей.

У здания остановился полицейский автомобиль, что вызвало массовый побег строителей в направлении леса. Однако позднее стало известно, что беспокойство было напрасным. Полицейские, прибывшие на место, не планировали проведение каких-либо проверочных мероприятий и были заняты выполнением других задач.

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В Москве около строящегося жилого комплекса «Восточное Бутово» рабочие-мигранты, заметив припаркованную у стройплощадки полицейскую машину, по ошибке решили, что началась облава, и побежали прятаться в лес. Об этом сообщают telegram-каналы. «Припарковавшиеся у стройки ДПСники едва не парализовали строительство ЖК в Москве — рабочие решили, что началась облава, и убежали в лес», — пишет telegram-канал Baza. По словам свидетелей, инцидент вызвал значительное беспокойство среди строителей. У здания остановился полицейский автомобиль, что вызвало массовый побег строителей в направлении леса. Однако позднее стало известно, что беспокойство было напрасным. Полицейские, прибывшие на место, не планировали проведение каких-либо проверочных мероприятий и были заняты выполнением других задач.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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