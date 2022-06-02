Курганских одиннадцатиклассников ждет празднование выпускного с симфоническим оркестром Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Зауральский симфонический оркестр совместно с диджеем Ильей Фестом (DJ First) устроят концерт для курганских выпускников. Мероприятие пройдет 23 июня в ЦПКиО. Об этом говорится в афише на сайте Курганского театрально-концертного объединения.

«В ЦПКиО выступят музыканты Зауральского симфонического оркестра в тандеме с популярным курганским диджеем Ильей Фестом. Вместе они исполнят классическую музыку и современные танцевальные ритмы. Известные сочинения прозвучат в необычном формате. Неповторимое сочетание академического исполнения классики с электронной музыкой наверняка понравится публике», — указано на сайте.

Согласно афише, праздничное мероприятие пройдет 23 июня в 21:00 в Центральном парке культуры и отдыха. Участие бесплатное.

До этого URA.RU сообщало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков обещал устроить общеобластной выпускной для одиннадцатиклассников в ЦПКиО в конце июня. В том числе он заявил, что выпускников ожидает «грандиозный праздник» и небольшой сюрприз.