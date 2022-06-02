Тюменские чиновники скрыли свои реальные доходы

Чиновников уличили в нарушениях в рамках декларационной кампании Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Без малого 50 тюменских чиновников уличили в предоставлении недостоверных или неполных данных о своих доходах в 2021 году. Такие данные приводятся в докладе о противодействии коррупции в регионе, документ есть в распоряжении URA.RU.

«По результатам проверок за предоставление недостоверных и (или) неполных сведений о доходах к ответственности привлечены 39 государственных служащих и 10 руководителей госучреждений. По результатам контроля за расходами указанных лиц факты, свидетельствующие о несоответствии расходов доходам не выявлены», — говорится в отчете о противодействии коррупции в Тюменской области в 2021 году.

В отчете приводится информация и о наказаниях, которым подвергли чиновников. Нарушители получили выговоры и замечания.

Ранее URA.RU писало о декларационной кампании по итогам 2021 года. Так, губернатор региона Александр Моор стал богаче на два млн рублей, а его самым обеспеченным заместителем стал Сергей Шустов, с доходом в почти 13 млн за год. Среди мэров больше всех заработал глава администрации Тобольска Максим Афанасьев.