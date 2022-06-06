Тюменцу, подрезавшему иномарку на трассе, вынесли приговор. В ДТП погибли мать и ребенок

07 июня 2022 в 11:56 Размер текста - 17 +

Виновника ДТП на 3 года отправили в колонию общего режима Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменский районный суд приговорил к 3 годам колонии общего режима Сергея Гущина, спровоцировавшего смертельное ДТП, в котором погибли женщина и ее 14-летний ребенок. Об этом в своем telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Суд признал его виновным в нарушении правил дорожного движения при управлении автомобилем, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ) и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима. Суд также лишил его права управления транспортным средством на 2 года. В качестве возмещения морального вреда подсудимый выплатил 1 млн рублей матери погибшей и 1 млн рублей — мужу», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы региона. Как установило следствие, 30 сентября 2021 года Гущин, двигаясь на автомобиле Subaru по трассе Екатеринбург — Тюмень, решил проучить автоледи на SsangYong. Для этого он несколько раз выехал перед машиной женщины и без необходимости применил экстренное торможение. Произошло столкновение, в результате которого SsangYong съехал в кювет и несколько раз перевернулся. Женщину и ее 14-летнего сына выбросило из машины. От полученных травм они скончались. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Тюменский районный суд приговорил к 3 годам колонии общего режима Сергея Гущина, спровоцировавшего смертельное ДТП, в котором погибли женщина и ее 14-летний ребенок. Об этом в своем telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Суд признал его виновным в нарушении правил дорожного движения при управлении автомобилем, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ) и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима. Суд также лишил его права управления транспортным средством на 2 года. В качестве возмещения морального вреда подсудимый выплатил 1 млн рублей матери погибшей и 1 млн рублей — мужу», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы региона. Как установило следствие, 30 сентября 2021 года Гущин, двигаясь на автомобиле Subaru по трассе Екатеринбург — Тюмень, решил проучить автоледи на SsangYong. Для этого он несколько раз выехал перед машиной женщины и без необходимости применил экстренное торможение. Произошло столкновение, в результате которого SsangYong съехал в кювет и несколько раз перевернулся. Женщину и ее 14-летнего сына выбросило из машины. От полученных травм они скончались.