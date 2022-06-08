Губернатор Моор анонсировал «прямую линию» с населением региона

Глава региона ответит на вопросы жителей 21 июня Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор Тюменской области ответит на вопросы жителей региона во время «прямой линии» 21 июня. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Дорогие земляки! 21 июня проведу в своих аккаунтах в социальных сетях прямую линию и отвечу на вопросы. ТВ-трансляция состоится на телеканале «Тюменское время». О волнующих вас темах пишите в комментариях «ВКонтакте» и «Одноклассниках», — написал Моор.

Задать вопросы также можно по телефону — 8 (3452) 515-212 (автоответчик). Начало «прямой линии» в 17:00.

Последний раз губернатор общался с тюменцами в прямом эфире 21 декабря 2021 года. Тогда чиновник ответил на несколько десятков вопросов.