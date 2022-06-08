08 июня 2022

Губернатор Моор анонсировал «прямую линию» с населением региона

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-кнференция губернатора тюменской области Александра Моора. Тюмень, моор александр
Глава региона ответит на вопросы жителей 21 июня Фото:

Губернатор Тюменской области ответит на вопросы жителей региона во время «прямой линии» 21 июня. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Дорогие земляки! 21 июня проведу в своих аккаунтах в социальных сетях прямую линию и отвечу на вопросы. ТВ-трансляция состоится на телеканале «Тюменское время». О волнующих вас темах пишите в комментариях «ВКонтакте» и «Одноклассниках», — написал Моор.

Задать вопросы также можно по телефону — 8 (3452) 515-212 (автоответчик). Начало «прямой линии» в 17:00.

Последний раз губернатор общался с тюменцами в прямом эфире 21 декабря 2021 года. Тогда чиновник ответил на несколько десятков вопросов.

Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».

Губернатор Тюменской области ответит на вопросы жителей региона во время «прямой линии» 21 июня. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Дорогие земляки! 21 июня проведу в своих аккаунтах в социальных сетях прямую линию и отвечу на вопросы. ТВ-трансляция состоится на телеканале «Тюменское время». О волнующих вас темах пишите в комментариях «ВКонтакте» и «Одноклассниках», — написал Моор. Задать вопросы также можно по телефону — 8 (3452) 515-212 (автоответчик). Начало «прямой линии» в 17:00. Последний раз губернатор общался с тюменцами в прямом эфире 21 декабря 2021 года. Тогда чиновник ответил на несколько десятков вопросов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...