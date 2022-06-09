ПФР отчитался о путинских выплатах курганцам

В ПФР рассказали, сколько миллионов рублей выплатили курганским семьям на детей от 8 до 17 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пенсионный фонд России (ПФР) отчитался перед курганцами о назначении новой выплаты, предназначенной для семей с невысокими доходами на детей от 8 до 17 лет. Об этом говорится на региональном сайте госучреждения.

«В курганской области выплату на детей в возрасте от 8 до 17 лет получают около 30 тысяч семей с невысокими доходами. Родителям уже выплачено более 520 млн рублей. В Курганской области размер выплат составляет от 6 550,5 до 13 101 рубля», — сообщают в ПФР. В зависимости от уровня дохода семьи размер пособия может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе.

По информации ПФР, подать заявление на ежемесячное пособие можно на портале госуслуг, в клиентских офисах ПФР и МФЦ. Выплаты назначаются по итогам комплексной оценки нуждаемости семьи. Если среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума на человека в регионе, имущество семьи не превышает установленные требования, а у родителей есть подтвержденный доход или уважительная причина его отсутствия.

Заявления на выплату рассматриваются в течение 10 рабочих дней. В случае отказа семья получит уведомление в срок до одного рабочего дня после вынесения решения. При одобрении выплаты средства поступят на счет в течение 5 рабочих дней, говорится в сообщении.

До этого URA.RU писало, что одинокая многодетная мать из Кургана обратилась к президенту РФ Владимиру Путина, поскольку ей отказали в выплате пособий на ребенка с 8 до 17 лет. Позже по требованию прокуратуры сотрудника ПФР привлекли к дисциплинарной ответственности за отказ в назначении выплат.

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