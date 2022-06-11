11 июня 2022
10 июня 2022

Грибников предупреждают о медведях около тюменской деревни. Фото и видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия от 09.10.2017. Медведи, медведь, хищник, бурый медведь, дикий зверь
Следы медведя обнаружили около деревни, которая находится недалеко от Тюмени Фото:

Житель Тюменской области нашел следы медведя рядом с деревней Падерина (Тюменский район). Об этом сообщают региональные СМИ. Грибников призывают быть более осторожными. Также, помимо диких животных, им угрожают штрафы.

«Идете в лес по грибы? Будьте осторожны! В Тюменском районе, рядом с деревней Падерина тюменец обнаружил следы большого медведя. Возможно весенние пожары выгнали зверя ближе к населенным пунктам», — сообщает издание «Наш город». На опубликованном в посте видео мужчина показывает признаки прошедшего около деревни медведя.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Тюменской области начался урожай грибов. После этого граждане начали предупреждать о том, что в лесах встречаются медведи. Власти региона решили напомнить жителям региона, что посещение тюменских лесов на данный момент запрещено ввиду действующего особого противопожарного режима и карается штрафами.

Фото:

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Житель Тюменской области нашел следы медведя рядом с деревней Падерина (Тюменский район). Об этом сообщают региональные СМИ. Грибников призывают быть более осторожными. Также, помимо диких животных, им угрожают штрафы. «Идете в лес по грибы? Будьте осторожны! В Тюменском районе, рядом с деревней Падерина тюменец обнаружил следы большого медведя. Возможно весенние пожары выгнали зверя ближе к населенным пунктам», — сообщает издание «Наш город». На опубликованном в посте видео мужчина показывает признаки прошедшего около деревни медведя. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Тюменской области начался урожай грибов. После этого граждане начали предупреждать о том, что в лесах встречаются медведи. Власти региона решили напомнить жителям региона, что посещение тюменских лесов на данный момент запрещено ввиду действующего особого противопожарного режима и карается штрафами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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