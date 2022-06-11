Грибников предупреждают о медведях около тюменской деревни. Фото и видео

12 июня 2022 в 00:30 Размер текста - 17 +

Следы медведя обнаружили около деревни, которая находится недалеко от Тюмени Фото: pixabay.com Житель Тюменской области нашел следы медведя рядом с деревней Падерина (Тюменский район). Об этом сообщают региональные СМИ. Грибников призывают быть более осторожными. Также, помимо диких животных, им угрожают штрафы. «Идете в лес по грибы? Будьте осторожны! В Тюменском районе, рядом с деревней Падерина тюменец обнаружил следы большого медведя. Возможно весенние пожары выгнали зверя ближе к населенным пунктам», — сообщает издание «Наш город». На опубликованном в посте видео мужчина показывает признаки прошедшего около деревни медведя. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Тюменской области начался урожай грибов. После этого граждане начали предупреждать о том, что в лесах встречаются медведи. Власти региона решили напомнить жителям региона, что посещение тюменских лесов на данный момент запрещено ввиду действующего особого противопожарного режима и карается штрафами. Фото: оффициальная группа «Наш город» в социальной сети «ВКонтакте» Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Житель Тюменской области нашел следы медведя рядом с деревней Падерина (Тюменский район). Об этом сообщают региональные СМИ. Грибников призывают быть более осторожными. Также, помимо диких животных, им угрожают штрафы. «Идете в лес по грибы? Будьте осторожны! В Тюменском районе, рядом с деревней Падерина тюменец обнаружил следы большого медведя. Возможно весенние пожары выгнали зверя ближе к населенным пунктам», — сообщает издание «Наш город». На опубликованном в посте видео мужчина показывает признаки прошедшего около деревни медведя. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Тюменской области начался урожай грибов. После этого граждане начали предупреждать о том, что в лесах встречаются медведи. Власти региона решили напомнить жителям региона, что посещение тюменских лесов на данный момент запрещено ввиду действующего особого противопожарного режима и карается штрафами.