Грибникам грозит встреча с медведем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Грибники, отправившиеся на тихую охоту в Нижнетавдинском районе Тюменской области, встретились с медведем по дороге к селу Бухтал. Об этом тюменцы сообщают в тематической группе в социальной сети «ВКонтакте».

«В сторону Бухтала за грибочками аккуратнее гоняйте, вчера мы встретили там медведя. Фото увеличено, вышел на дорогу перед нами. Крупный, не медвежонок», — такой пост появился в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области».

Автор сообщения Ольга Богомякова приложила к записи снимок животного. Грибники не стали сомневаться в ее словах.

«Да, есть они там. На болоте Ишимбай живут. И медвежьи тропы вокруг Бухтала и Новопокровки», — отметил Данияр Жардемов. «На Цибульском болоте тоже бродит», — написала Зинаида Полянская. «В Бухтале не слышали, чтоб медведь ходил. А вот кабанов полно», — добавила Юлия Жданова.

Ранее URA.RU писало, что тюменские грибники открыли сезон тихой охоты. Жители делятся фотографиями трофеев и советуют друг другу самые удачные места для сбора дикоросов.

Фото: Ольга Богомякова, «ВКонтакте»