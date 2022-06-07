07 июня 2022

В Тюменской области появилась опасность для грибников. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбургский зоопарк. Екатеринбург, зоопарк, клетка, медведь
Грибникам грозит встреча с медведем Фото:

Грибники, отправившиеся на тихую охоту в Нижнетавдинском районе Тюменской области, встретились с медведем по дороге к селу Бухтал. Об этом тюменцы сообщают в тематической группе в социальной сети «ВКонтакте».

«В сторону Бухтала за грибочками аккуратнее гоняйте, вчера мы встретили там медведя. Фото увеличено, вышел на дорогу перед нами. Крупный, не медвежонок», — такой пост появился в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области».

Автор сообщения Ольга Богомякова приложила к записи снимок животного. Грибники не стали сомневаться в ее словах.

«Да, есть они там. На болоте Ишимбай живут. И медвежьи тропы вокруг Бухтала и Новопокровки», — отметил Данияр Жардемов. «На Цибульском болоте тоже бродит», — написала Зинаида Полянская. «В Бухтале не слышали, чтоб медведь ходил. А вот кабанов полно», — добавила Юлия Жданова.

Ранее URA.RU писало, что тюменские грибники открыли сезон тихой охоты. Жители делятся фотографиями трофеев и советуют друг другу самые удачные места для сбора дикоросов.

Фото:

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Грибники, отправившиеся на тихую охоту в Нижнетавдинском районе Тюменской области, встретились с медведем по дороге к селу Бухтал. Об этом тюменцы сообщают в тематической группе в социальной сети «ВКонтакте». «В сторону Бухтала за грибочками аккуратнее гоняйте, вчера мы встретили там медведя. Фото увеличено, вышел на дорогу перед нами. Крупный, не медвежонок», — такой пост появился в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области». Автор сообщения Ольга Богомякова приложила к записи снимок животного. Грибники не стали сомневаться в ее словах. «Да, есть они там. На болоте Ишимбай живут. И медвежьи тропы вокруг Бухтала и Новопокровки», — отметил Данияр Жардемов. «На Цибульском болоте тоже бродит», — написала Зинаида Полянская. «В Бухтале не слышали, чтоб медведь ходил. А вот кабанов полно», — добавила Юлия Жданова. Ранее URA.RU писало, что тюменские грибники открыли сезон тихой охоты. Жители делятся фотографиями трофеев и советуют друг другу самые удачные места для сбора дикоросов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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