В курганском ЦПКиО 23 июня пройдет общеобластной выпускной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На общеобластной выпускной, который состоится 23 июня в курганском Центральном парке культуры и отдыха, 11-классников будут пускать по специальным браслетам. Ранее праздник анонсировал губернатор региона Вадим Шумков.

«Будет организован пропускной режим. По специальным браслетам попасть на праздник смогут только выпускники. Получить такие браслеты в своих школах сможет любой одиннадцатиклассник», — указано в сообщении, которое опубликовано на молодежном портале Prospekt45.ru.

На центральной аллее в парке будут работать различные площадки. На главной сцене будет вручена областная молодежная премия за прошлый год. Выступят группы The Rebels (Курган) и Rolex (Челябинск). Завершится выпускной на курганской набережной. Финальную точку праздника и подробную программу организаторы пока держат в секрете.

Ранее URA.RU писало, что 23 июня Зауральский симфонический оркестр и диджей Илья Фест (DJ First) устроят концерт для курганских выпускников. Провести общеобластной выпускной для 11-классников обещал губернатор Курганской области Вадим Шумков. В региональном правительстве сообщали, что выпускников ожидает «грандиозный праздник» и небольшой сюрприз.