Моор нашел в Санкт-Петербурге инвестора на 32 млрд рублей

Александр Моор возглавил тюменскую делегацию на ПМЭФ-2022 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение с компанией «Системные концессии». Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. Подписанный документ позволит привлечь в экономику области 32 млрд рублей.

«32 миллиарда рублей привлечет в экономику и социальную сферу нашего региона компания „Системные концессии“. Она обеспечит подготовку, реализацию и финансирование нескольких инвестиционных проектов. Соглашение об этом сегодня подписал на ПМЭФ-22», — написал Моор.

По данным официального сайта компании, ООО «Системные концессии» «профессионально структурирует и реализует проекты государственно-частного партнерства „под ключ“, управляя каждым этапом жизненного цикла». Предприятие входит в состав холдинга АФК «Система» — одной из крупнейших инвестиционных компаний России.

Ранее тюменский губернатор отчитался о подписании на ПМЭФ соглашения о строительстве в регионе крупного элеватора на 200 тыс. тонн зерна. Этот проект станет частью новой схемы поставок российского зерна на крупнейший азиатские рынки.