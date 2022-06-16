Членистоногое принадлежит к ядовитым паукам-волкам (фото из архива) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Ектуле (Челябинская область) в огороде местной жительницы поймали гигантского ядовитого паука, размером с кулак ребенка. Необычное насекомое жуткого вида едва поместилось в пластмассовый контейнер.

«Вот такой паучок был обнаружен в деревне Белоусово, Еткульский район. А вы бы испугались?», — написал пользователь группы «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте» и выложил фотографию и видео с насекомым.

В пойманном насекомом пользователи соцсети опознали южнорусского тарантула, его также называют паук мизгирь. Это членистоногое принадлежит к ядовитым паукам-волкам, который может укусить человека, если он почувствует опасность.

На видео с необычным насекомым удивленная жительница Белоусова рассказала, что вначале в ее огороде появился колорадский жук — цветной и красивый. Теперь появился гигантский паук, который может теперь на нее броситься. Обезвредить насекомое женщине помог автор видео.

На спине пойманной самки тарантула разместились маленькие паучки Фото: «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте»