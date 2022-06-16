16 июня 2022

В огороде челябинки поймали гигантского ядовитого паука. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Екатеринбургский зоопарк. Екатеринбург, паук, птицеед, тарантул
Членистоногое принадлежит к ядовитым паукам-волкам (фото из архива) Фото:

В Ектуле (Челябинская область) в огороде местной жительницы поймали гигантского ядовитого паука, размером с кулак ребенка. Необычное насекомое жуткого вида едва поместилось в пластмассовый контейнер.

«Вот такой паучок был обнаружен в деревне Белоусово, Еткульский район. А вы бы испугались?», — написал пользователь группы «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте» и выложил фотографию и видео с насекомым.

В пойманном насекомом пользователи соцсети опознали южнорусского тарантула, его также называют паук мизгирь. Это членистоногое принадлежит к ядовитым паукам-волкам, который может укусить человека, если он почувствует опасность.

На видео с необычным насекомым удивленная жительница Белоусова рассказала, что вначале в ее огороде появился колорадский жук — цветной и красивый. Теперь появился гигантский паук, который может теперь на нее броситься. Обезвредить насекомое женщине помог автор видео.

На спине пойманной самки тарантула разместились маленькие паучки
Фото:

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

В Ектуле (Челябинская область) в огороде местной жительницы поймали гигантского ядовитого паука, размером с кулак ребенка. Необычное насекомое жуткого вида едва поместилось в пластмассовый контейнер. «Вот такой паучок был обнаружен в деревне Белоусово, Еткульский район. А вы бы испугались?», — написал пользователь группы «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте» и выложил фотографию и видео с насекомым. В пойманном насекомом пользователи соцсети опознали южнорусского тарантула, его также называют паук мизгирь. Это членистоногое принадлежит к ядовитым паукам-волкам, который может укусить человека, если он почувствует опасность. На видео с необычным насекомым удивленная жительница Белоусова рассказала, что вначале в ее огороде появился колорадский жук — цветной и красивый. Теперь появился гигантский паук, который может теперь на нее броситься. Обезвредить насекомое женщине помог автор видео.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...