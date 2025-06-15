В челябинском лесу расплодились насекомые-предвестники кровавых дождей

В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) расплодились насекомые, на которых в cредние века видели проклятие «кровавых дождей». Как рассказали в пресс-службе парка, причиной стали красные капли на крыльях боярышниц.
«В cредние века боярышницы наводили ужас на людей. Многие верили, что эти бабочки несут проклятие в виде „кровавых дождей“, — пояснили в нацпарке.
Красные капли — это жидкость, которую бабочки выделяют при выходе из куколки. Многочисленность популяции насекомого связано с климатическими условиями. Теплая и снежная зима увеличивает численность этих насекомых.
Лето бабочек на Зигальге продолжится до конца июля. Боярышницы питаются нектаром. При этом их гусеницы способны полностью поесть листву плодовых деревьев.
Несмотря на возможные негативные последствия, боярышницы приносят пользу экосистеме. Они являются важными опылителями растений и частью рациона птиц.
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