15 июня 2025

Родители-инвесторы в центре Челябинска скупают старые квартиры для детей-студентов

Родители в Челябинске скупают квартиры для студентов по 85 000 рублей за квадрат
© Служба новостей «URA.RU»
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Хрущевки в центре стоят 85 000 - 150 000 рублей за квадрат
Хрущевки в центре стоят 85 000 - 150 000 рублей за квадрат Фото:

В Челябинске родители, подыскивая жилье для детей-студентов, перестали покупать новостройки из-за высоких цен и стали брать хрущевки и брежневки. Главное в данном случае — близость к вузу и возможность последующей сдачи жилья в аренду. Спрос на старый жилфонд в городе за год вырос на 15%, сообщил URA.RU Степан Подпятников.

«В Челябинске сейчас при подборе квартиры покупатели отказываются от новостроек, так как доступное новое жилье расположено далеко от центра. Для студентов родители смотрят квартиры рядом с учебным заведением в центральном районе в брежневках и хрущевках», — сообщил Подпятников.

При этом Подпятников отметил, что хрущевки в центре сейчас продаются по 86 000 — 150 000 рублей за квадратный метр, а брежневки в среднем стоят 80 000 — 100 000 за квадрат. Брежневки от хрущевок отличаются по размерам несущественно, хотя есть преимущества в раздельных комнатах и раздельных санузлах.

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В Челябинске родители, подыскивая жилье для детей-студентов, перестали покупать новостройки из-за высоких цен и стали брать хрущевки и брежневки. Главное в данном случае — близость к вузу и возможность последующей сдачи жилья в аренду. Спрос на старый жилфонд в городе за год вырос на 15%, сообщил URA.RU Степан Подпятников. «В Челябинске сейчас при подборе квартиры покупатели отказываются от новостроек, так как доступное новое жилье расположено далеко от центра. Для студентов родители смотрят квартиры рядом с учебным заведением в центральном районе в брежневках и хрущевках», — сообщил Подпятников. При этом Подпятников отметил, что хрущевки в центре сейчас продаются по 86 000 — 150 000 рублей за квадратный метр, а брежневки в среднем стоят 80 000 — 100 000 за квадрат. Брежневки от хрущевок отличаются по размерам несущественно, хотя есть преимущества в раздельных комнатах и раздельных санузлах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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