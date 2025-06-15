Родители-инвесторы в центре Челябинска скупают старые квартиры для детей-студентов

В Челябинске родители, подыскивая жилье для детей-студентов, перестали покупать новостройки из-за высоких цен и стали брать хрущевки и брежневки. Главное в данном случае — близость к вузу и возможность последующей сдачи жилья в аренду. Спрос на старый жилфонд в городе за год вырос на 15%, сообщил URA.RU Степан Подпятников.
«В Челябинске сейчас при подборе квартиры покупатели отказываются от новостроек, так как доступное новое жилье расположено далеко от центра. Для студентов родители смотрят квартиры рядом с учебным заведением в центральном районе в брежневках и хрущевках», — сообщил Подпятников.
При этом Подпятников отметил, что хрущевки в центре сейчас продаются по 86 000 — 150 000 рублей за квадратный метр, а брежневки в среднем стоят 80 000 — 100 000 за квадрат. Брежневки от хрущевок отличаются по размерам несущественно, хотя есть преимущества в раздельных комнатах и раздельных санузлах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!