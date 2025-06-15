Злоумышленники позвонили челябинцу пять тысяч раз за месяц

Злоумышленники позвонили жителю Челябинска за месяц 5,2 тысячи раз. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании «МТС», это стало рекордом в России.
«В Челябинске зафиксировали рекорд месяца. Одному из абонентов пытались дозвониться 5,2 тысячи раз. Все вызовы были своевременно классифицированы как потенциально опасные и заблокированы сервисом „Защитник“», — заявили URA.RU в «МТС».
Сервис применяет алгоритмы искусственного интеллекта. В мае компания заблокировала более 270 миллионов спам- и мошеннических вызовов по всей стране, что на 14% превысило показатели аналогичного периода 2024 года. Жители Челябинска чаще всего сообщали о звонках, которые выдавали себя за банковские сообщения, напоминания об оплате услуг и инвестиционные предложения в несуществующие активы.
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