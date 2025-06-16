Вынесен приговор трем челябинцам, напавшим на компанию участника СВО в Новый год

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Суд длился полтора года
Суд длился полтора года Фото:

В Челябинске вынесен приговор трем молодым людям, которые распылили перцовый баллончик и избили ложкой для обуви компанию участника спецоперации в новогоднюю ночь. Двое из них приговорены к отбыванию наказания в местах лишения свободы, третий получил условный срок, сообщили URA.RU в пресс-службе Советского райсуда.

«Советский районный суд Челябинска огласил приговор Руслану Сафарову, Алексею и Георгию Рыбакам. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам и угрозой его применения, с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору)», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел с 5 до 7 утра 1 января 2024 года в одном из дворов по улице Знаменская. Компания на улице начала оскорблять женщин из компании других гуляющих, за них вступились мужчины. После этого трое хулиганов распылили им в лица перцовые баллончики и избили металлической ложкой, а также руками и ногами, угрожая убийством. Нападавших удалось оперативно задержать. Суд начался летом прошлого года. Судья учел действия каждого нападающего, а также то, что один из них был несовершеннолетним. 

Сафарова по части 2 статьи 213 УК РФ приговорили к 4 годам колонии общего режима, с учетом ранее назначенного в Курчатовском райсуде наказания суммарно он будет отбывать в тюрьме шесть лет. Алексей Рыбак приговорен к двум с половиной годам лишения свободы с удержанием 10% дохода в пользу государства, Георгий Рыбак — к двум годам условно с испытательным сроком два года.

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В Челябинске вынесен приговор трем молодым людям, которые распылили перцовый баллончик и избили ложкой для обуви компанию участника спецоперации в новогоднюю ночь. Двое из них приговорены к отбыванию наказания в местах лишения свободы, третий получил условный срок, сообщили URA.RU в пресс-службе Советского райсуда. «Советский районный суд Челябинска огласил приговор Руслану Сафарову, Алексею и Георгию Рыбакам. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам и угрозой его применения, с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору)», — уточнили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел с 5 до 7 утра 1 января 2024 года в одном из дворов по улице Знаменская. Компания на улице начала оскорблять женщин из компании других гуляющих, за них вступились мужчины. После этого трое хулиганов распылили им в лица перцовые баллончики и избили металлической ложкой, а также руками и ногами, угрожая убийством. Нападавших удалось оперативно задержать. Суд начался летом прошлого года. Судья учел действия каждого нападающего, а также то, что один из них был несовершеннолетним.  Сафарова по части 2 статьи 213 УК РФ приговорили к 4 годам колонии общего режима, с учетом ранее назначенного в Курчатовском райсуде наказания суммарно он будет отбывать в тюрьме шесть лет. Алексей Рыбак приговорен к двум с половиной годам лишения свободы с удержанием 10% дохода в пользу государства, Георгий Рыбак — к двум годам условно с испытательным сроком два года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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