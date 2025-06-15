15 июня 2025

Глава челябинского района просит горожан использовать пруд «Девичьи слезы» по назначению

Глава челябинского района Гущина: в пруду «Девичьи слезы» купаться нельзя
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В жаркую погоду челябинцы купаются в пруду, который для этого не предназначен
В жаркую погоду челябинцы купаются в пруду, который для этого не предназначен Фото:

Глава Ленинского района Челябинска Ольга Гущина просит горожан не купаться в пруду «Девичьи слезы», который для этого не предназначен. Прудом можно только любоваться, напомнили Гущина, передает корреспондент URA.RU. 

«Хочется обратиться к жителям Челябинска и напомнить, что пруд „Девичьи слезы“ не предназначен для купания. Прудом можно только любоваться», — напомнила Гущина во время аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU. 

В жаркую погоду челябинцы стали купаться в пруду «Девичьи слезы». Уже с утра там охлаждаются десятки людей, несмотря на предупреждения об опасности.

С начала купального сезона в Челябинской области на водоемах погибли шесть человек. Большинство смертей произошло в местах, запрещенных для купания, сообщила ранее старший государственный инспектор центра ГИМС регионального главка МЧС Анастасия Правосудова.

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Глава Ленинского района Челябинска Ольга Гущина просит горожан не купаться в пруду «Девичьи слезы», который для этого не предназначен. Прудом можно только любоваться, напомнили Гущина, передает корреспондент URA.RU.  «Хочется обратиться к жителям Челябинска и напомнить, что пруд „Девичьи слезы“ не предназначен для купания. Прудом можно только любоваться», — напомнила Гущина во время аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU.  В жаркую погоду челябинцы стали купаться в пруду «Девичьи слезы». Уже с утра там охлаждаются десятки людей, несмотря на предупреждения об опасности. С начала купального сезона в Челябинской области на водоемах погибли шесть человек. Большинство смертей произошло в местах, запрещенных для купания, сообщила ранее старший государственный инспектор центра ГИМС регионального главка МЧС Анастасия Правосудова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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