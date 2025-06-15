Глава челябинского района просит горожан использовать пруд «Девичьи слезы» по назначению

Глава Ленинского района Челябинска Ольга Гущина просит горожан не купаться в пруду «Девичьи слезы», который для этого не предназначен. Прудом можно только любоваться, напомнили Гущина, передает корреспондент URA.RU.
«Хочется обратиться к жителям Челябинска и напомнить, что пруд „Девичьи слезы“ не предназначен для купания. Прудом можно только любоваться», — напомнила Гущина во время аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU.
В жаркую погоду челябинцы стали купаться в пруду «Девичьи слезы». Уже с утра там охлаждаются десятки людей, несмотря на предупреждения об опасности.
С начала купального сезона в Челябинской области на водоемах погибли шесть человек. Большинство смертей произошло в местах, запрещенных для купания, сообщила ранее старший государственный инспектор центра ГИМС регионального главка МЧС Анастасия Правосудова.
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