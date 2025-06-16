Челябинские ученые разработали мясные чипсы с отрубями для заедания стресса

В ЮУрГУ разработали мясные чипсы с отрубями для снятия стресса
© Служба новостей «URA.RU»
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Мясные чипсы могут стать полезным заменителем картофельных снеков при стрессе
Мясные чипсы могут стать полезным заменителем картофельных снеков при стрессе Фото:

Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) научили подростков заедать стресс мясными снеками с отрубями вместо картофельных чипсов. Как URA.RU рассказали в пресс-службе вуза, исследование показало связь еды с эмоциями.

«В качестве альтернативы обычным картофельным чипсам ученые разработали полезные мясные снеки. Они имеют гармоничную композицию биоактивных специй и добавлением пшеничных отрубей», — заявили в ЮУрГУ.

Исследователи из Высшей медико-биологической школы ЮУрГУ провели анкетирование среди подростков 14-16 лет. Ученые обнаружили, что пищевые привычки молодых сильно зависят от эмоционального фона. При отрицательном стрессе многие респонденты либо сокращают общее потребление пищи, либо склоняются к сладкому вместо здоровых вариантов. Хрустящие снеки они часто выбирают как способ заесть стресс.

Разработанные в ЮУрГУ снеки и десерты способны сделать питание подростков более полезным. Об этом рассказала доцент кафедры пищевых и биотехнологий ЮУрГУ Алена Руськина.

«Заменить привычные сладости с высоким содержанием сахара исследователи предложили более диетическими десертами. Среди них есть лимонный зефир без сахара, который обогащен экстрактом имбиря — мощным антиоксидантом, помогающим снизить оксидативный стресс, возникающий на фоне отрицательных эмоций», — рассказали в университете.

В июне ученые вуза предложили выпекать вкусный хлеб с добавлением муки из сверчков и водорослей. Белков в таком продукте будет в шесть раз больше, чем в обычной выпечке.

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Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) научили подростков заедать стресс мясными снеками с отрубями вместо картофельных чипсов. Как URA.RU рассказали в пресс-службе вуза, исследование показало связь еды с эмоциями. «В качестве альтернативы обычным картофельным чипсам ученые разработали полезные мясные снеки. Они имеют гармоничную композицию биоактивных специй и добавлением пшеничных отрубей», — заявили в ЮУрГУ. Исследователи из Высшей медико-биологической школы ЮУрГУ провели анкетирование среди подростков 14-16 лет. Ученые обнаружили, что пищевые привычки молодых сильно зависят от эмоционального фона. При отрицательном стрессе многие респонденты либо сокращают общее потребление пищи, либо склоняются к сладкому вместо здоровых вариантов. Хрустящие снеки они часто выбирают как способ заесть стресс. Разработанные в ЮУрГУ снеки и десерты способны сделать питание подростков более полезным. Об этом рассказала доцент кафедры пищевых и биотехнологий ЮУрГУ Алена Руськина. «Заменить привычные сладости с высоким содержанием сахара исследователи предложили более диетическими десертами. Среди них есть лимонный зефир без сахара, который обогащен экстрактом имбиря — мощным антиоксидантом, помогающим снизить оксидативный стресс, возникающий на фоне отрицательных эмоций», — рассказали в университете. В июне ученые вуза предложили выпекать вкусный хлеб с добавлением муки из сверчков и водорослей. Белков в таком продукте будет в шесть раз больше, чем в обычной выпечке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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