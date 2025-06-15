15 июня 2025

В Златоусте умерла почетный гражданин Резникова. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дина Резникова была организатором работы ПФР в Златоусте
Дина Резникова была организатором работы ПФР в Златоусте Фото:

В Златоусте (Челябинская область) скончалась почетный гражданин Дина Резникова. Первому организатору местного отделения Пенсионного фонда России было 83 года.

«На 84-м году жизни не стало Дины Резниковой. Дина Канзиевна была первым руководителем Пенсионного фонда России в Златоусте», — рассказал канал «Злат-ТВ».

ПФР Резникова возглавляла на протяжении 11-ти лет, с 2001 по 2012 годы. Почетным гражданином депутаты избрали ее в 2006 году.

Трудовой путь руководитель начинала педагогом школы № 5 Златоуста. Затем возглавляла отдел культуры горисполкома.

Почетного гражданина не стало накануне, 15 июня
Почетного гражданина не стало накануне, 15 июня
Фото:

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В Златоусте (Челябинская область) скончалась почетный гражданин Дина Резникова. Первому организатору местного отделения Пенсионного фонда России было 83 года. «На 84-м году жизни не стало Дины Резниковой. Дина Канзиевна была первым руководителем Пенсионного фонда России в Златоусте», — рассказал канал «Злат-ТВ». ПФР Резникова возглавляла на протяжении 11-ти лет, с 2001 по 2012 годы. Почетным гражданином депутаты избрали ее в 2006 году. Трудовой путь руководитель начинала педагогом школы № 5 Златоуста. Затем возглавляла отдел культуры горисполкома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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