В Златоусте (Челябинская область) скончалась почетный гражданин Дина Резникова. Первому организатору местного отделения Пенсионного фонда России было 83 года.
«На 84-м году жизни не стало Дины Резниковой. Дина Канзиевна была первым руководителем Пенсионного фонда России в Златоусте», — рассказал канал «Злат-ТВ».
ПФР Резникова возглавляла на протяжении 11-ти лет, с 2001 по 2012 годы. Почетным гражданином депутаты избрали ее в 2006 году.
Трудовой путь руководитель начинала педагогом школы № 5 Златоуста. Затем возглавляла отдел культуры горисполкома.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!