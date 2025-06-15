15 июня 2025

Челябинка утонула в озере в Башкирии

© Служба новостей «URA.RU»
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Погибшая уплыла на 70 метров от берега
Погибшая уплыла на 70 метров от берега Фото:

Жительница Челябинской области погибла в озере Графское на территории Башкортостана. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

«Женщина купалась на территории турбазы Графское, заплыла на 70 метров от берега и в какой-то момент начала тонуть. Известно, что она приехала отдыхать из Челябинской области», — сообщается в telegram-канале главка. Трагедия случилась в необорудованном для купания месте.

Турбаза Графское находится на одноименном озере вблизи деревни Мерясово Баймакского района. Погибшую вытащили из воды местные жители. Известно, что ей было 37 лет.

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Жительница Челябинской области погибла в озере Графское на территории Башкортостана. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС. «Женщина купалась на территории турбазы Графское, заплыла на 70 метров от берега и в какой-то момент начала тонуть. Известно, что она приехала отдыхать из Челябинской области», — сообщается в telegram-канале главка. Трагедия случилась в необорудованном для купания месте. Турбаза Графское находится на одноименном озере вблизи деревни Мерясово Баймакского района. Погибшую вытащили из воды местные жители. Известно, что ей было 37 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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