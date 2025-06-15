Челябинская агрофирма «Ариант» ограничила наценку на популярную колбасу

Агрофирма «Ариант» в Челябинской области ограничила наценку на печеночную вареную колбасу. Как рассказали в пресс-службе УФАС, производитель обязался поддерживать наличие товара в магазинах.
«Агрофирма „Ариант“ добровольно ограничила до 10% наценки на печеночную вареную колбасу. Декларация заключена в рамках постановления правительства РФ», — заявили УФАС на сайте.
Документ регламентирует подписание соглашений с региональными органами власти. Стороны могут выбрать способы стабилизировать цены: снизить их, не повышать в дальнейшем или установить максимальные пределы наценок.
В УФАС оценили результаты декларации. Мера поспособствует стабилизации цен и повысит доступность товаров для жителей региона.
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