15 июня 2025

Челябинская агрофирма «Ариант» ограничила наценку на популярную колбасу

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«Ариант» ограничил наценку на печеночную колбасу на 10%
«Ариант» ограничил наценку на печеночную колбасу на 10% Фото:

Агрофирма «Ариант» в Челябинской области ограничила наценку на печеночную вареную колбасу. Как рассказали в пресс-службе УФАС, производитель обязался поддерживать наличие товара в магазинах.

«Агрофирма „Ариант“ добровольно ограничила до 10% наценки на печеночную вареную колбасу. Декларация заключена в рамках постановления правительства РФ», — заявили УФАС на сайте.

Документ регламентирует подписание соглашений с региональными органами власти. Стороны могут выбрать способы стабилизировать цены: снизить их, не повышать в дальнейшем или установить максимальные пределы наценок.

В УФАС оценили результаты декларации. Мера поспособствует стабилизации цен и повысит доступность товаров для жителей региона.

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Агрофирма «Ариант» в Челябинской области ограничила наценку на печеночную вареную колбасу. Как рассказали в пресс-службе УФАС, производитель обязался поддерживать наличие товара в магазинах. «Агрофирма „Ариант“ добровольно ограничила до 10% наценки на печеночную вареную колбасу. Декларация заключена в рамках постановления правительства РФ», — заявили УФАС на сайте. Документ регламентирует подписание соглашений с региональными органами власти. Стороны могут выбрать способы стабилизировать цены: снизить их, не повышать в дальнейшем или установить максимальные пределы наценок. В УФАС оценили результаты декларации. Мера поспособствует стабилизации цен и повысит доступность товаров для жителей региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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