Житель Магнитогорска (Челябинская область) Евгений Чепурин вместе с военнослужащими в зоне проведения СВО оборудует блиндажный кабинет стоматолога. Как Чепурин рассказал URA.RU, он поможет бойцам с техникой.
«С зубной болью и проблемами сталкивались многие. И, к сожалению, в зоне проведения СВО этот вопрос актуален как никогда. Поэтому совместно с командованием решили создать блиндажный стоматологический кабинет», — сообщил URA.RU Чепурин.
Он займется комплектацией кабинета. Поможет приобрести и доставить стоматологическое оборудование. Его подбор уже ведут. Параллельно обустраивают само помещение.
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