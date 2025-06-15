15 июня 2025

Житель Магнитогорска строит в окопах СВО блиндажный кабинет стоматолога. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кабинет стоматолога строится в полевых условиях
Кабинет стоматолога строится в полевых условиях Фото:

Житель Магнитогорска (Челябинская область) Евгений Чепурин вместе с военнослужащими в зоне проведения СВО оборудует блиндажный кабинет стоматолога. Как Чепурин рассказал URA.RU, он поможет бойцам с техникой.

«С зубной болью и проблемами сталкивались многие. И, к сожалению, в зоне проведения СВО этот вопрос актуален как никогда. Поэтому совместно с командованием решили создать блиндажный стоматологический кабинет», — сообщил URA.RU Чепурин.

Он займется комплектацией кабинета. Поможет приобрести и доставить стоматологическое оборудование. Его подбор уже ведут. Параллельно обустраивают само помещение.

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Житель Магнитогорска (Челябинская область) Евгений Чепурин вместе с военнослужащими в зоне проведения СВО оборудует блиндажный кабинет стоматолога. Как Чепурин рассказал URA.RU, он поможет бойцам с техникой. «С зубной болью и проблемами сталкивались многие. И, к сожалению, в зоне проведения СВО этот вопрос актуален как никогда. Поэтому совместно с командованием решили создать блиндажный стоматологический кабинет», — сообщил URA.RU Чепурин. Он займется комплектацией кабинета. Поможет приобрести и доставить стоматологическое оборудование. Его подбор уже ведут. Параллельно обустраивают само помещение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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