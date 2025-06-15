15 июня 2025

Водоемы Челябинской области прогрелись до 24 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Вода стала комфортной для купания
Вода стала комфортной для купания Фото:

В Челябинской области озера и реки прогрелись до 22-24 градусов. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«Температура на водоемах 16 июня. На реках и озерах Челябинской области 22-24 градуса», — уточнили метеорологи.

В первой декаде июня вода в водоемах региона была еще прохладной, синоптики сообщали о температуре около 21 градуса. На оставшиеся две недели месяца метеорологи прогнозируют жаркую погоду с температурами воздуха до 28 градусов в тени. Это позволит озерам и рекам нагреться еще лучше.

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В Челябинской области озера и реки прогрелись до 22-24 градусов. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «Температура на водоемах 16 июня. На реках и озерах Челябинской области 22-24 градуса», — уточнили метеорологи. В первой декаде июня вода в водоемах региона была еще прохладной, синоптики сообщали о температуре около 21 градуса. На оставшиеся две недели месяца метеорологи прогнозируют жаркую погоду с температурами воздуха до 28 градусов в тени. Это позволит озерам и рекам нагреться еще лучше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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