15 июня 2025

На челябинской Кировке закрылся легендарный караоке-клуб

В центре Челябинска закрылся караоке-клуб Baccara
© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске закрылся клуб Baccara
В Челябинске закрылся клуб Baccara Фото:

В Челябинске на главной пешеходной улице Кирова закрылся караоке-клуб Baccara, существовавший с 2012 года. Владельцы уже закрывали клуб, но продолжили работу в соседнем здании. В июне клуб вновь объявил о том, что приостанавливает работу.

«Караоке-клуб Baccara приостанавливает работу. Мы сохранили все ваши бонусные карты, которыми вы сможете воспользоваться в караоке-клубе Soprano», — сообщается в соцсетях заведения.

Baccara почти десять лет проработал в здании на Кирова,84, однако в 2021 году сообщил о закрытии. Спустя пару месяцев караоке возобновило работу, открывшись напротив своей прежней локации. В этот раз владельцы не планируют открывать клуб вновь.

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В Челябинске на главной пешеходной улице Кирова закрылся караоке-клуб Baccara, существовавший с 2012 года. Владельцы уже закрывали клуб, но продолжили работу в соседнем здании. В июне клуб вновь объявил о том, что приостанавливает работу. «Караоке-клуб Baccara приостанавливает работу. Мы сохранили все ваши бонусные карты, которыми вы сможете воспользоваться в караоке-клубе Soprano», — сообщается в соцсетях заведения. Baccara почти десять лет проработал в здании на Кирова,84, однако в 2021 году сообщил о закрытии. Спустя пару месяцев караоке возобновило работу, открывшись напротив своей прежней локации. В этот раз владельцы не планируют открывать клуб вновь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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