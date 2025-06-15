На челябинской Кировке закрылся легендарный караоке-клуб

В Челябинске на главной пешеходной улице Кирова закрылся караоке-клуб Baccara, существовавший с 2012 года. Владельцы уже закрывали клуб, но продолжили работу в соседнем здании. В июне клуб вновь объявил о том, что приостанавливает работу.
«Караоке-клуб Baccara приостанавливает работу. Мы сохранили все ваши бонусные карты, которыми вы сможете воспользоваться в караоке-клубе Soprano», — сообщается в соцсетях заведения.
Baccara почти десять лет проработал в здании на Кирова,84, однако в 2021 году сообщил о закрытии. Спустя пару месяцев караоке возобновило работу, открывшись напротив своей прежней локации. В этот раз владельцы не планируют открывать клуб вновь.
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