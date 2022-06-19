Участники спецоперации обратились к курганским школьникам

Военные, которые участвуют в спецоперации на Украине, поблагодарили школьников из Далматовского района Курганской области за письма и рисунки. Об этом 20 июня сообщили представители местной школы и районной администрации.
«Дорогие ученики Далматовской школы № 2. Пишет вам дружный коллектив войсковой части <…> г. Щучье, Курганской области, который сейчас находится на территории Украины и выполняет специально-боевые задачи в интересах нашей Родины. <…> Хотелось бы выразить слова огромной благодарности за ваши письма и рисунки, которые вы нам отправили», — указано в письме, размещенном в группах школы и администрации Далматовского района в соцсети «ВКонтакте».
По словам военных, благодаря письмам они чувствуют, что дома их любят, ждут и верят в их дело. Военные добавили, что слова школьников придают им «заряд бодрости и уверенности в силах».
Представители правительства РФ заявляли, что спецоперация на Украине, которая началась 24 февраля, призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе. Президент России Владимир Путин отмечал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.
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Военные, которые участвуют в спецоперации на Украине, поблагодарили школьников из Далматовского района Курганской области за письма и рисунки. Об этом 20 июня сообщили представители местной школы и районной администрации. «Дорогие ученики Далматовской школы № 2. Пишет вам дружный коллектив войсковой части <…> г. Щучье, Курганской области, который сейчас находится на территории Украины и выполняет специально-боевые задачи в интересах нашей Родины. <…> Хотелось бы выразить слова огромной благодарности за ваши письма и рисунки, которые вы нам отправили», — указано в письме, размещенном в группах школы и администрации Далматовского района в соцсети «ВКонтакте». По словам военных, благодаря письмам они чувствуют, что дома их любят, ждут и верят в их дело. Военные добавили, что слова школьников придают им «заряд бодрости и уверенности в силах». Представители правительства РФ заявляли, что спецоперация на Украине, которая началась 24 февраля, призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе. Президент России Владимир Путин отмечал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.