Участники спецоперации обратились к курганским школьникам

Военные поблагодарили школьников за письма и рисунки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военные, которые участвуют в спецоперации на Украине, поблагодарили школьников из Далматовского района Курганской области за письма и рисунки. Об этом 20 июня сообщили представители местной школы и районной администрации.

«Дорогие ученики Далматовской школы № 2. Пишет вам дружный коллектив войсковой части <…> г. Щучье, Курганской области, который сейчас находится на территории Украины и выполняет специально-боевые задачи в интересах нашей Родины. <…> Хотелось бы выразить слова огромной благодарности за ваши письма и рисунки, которые вы нам отправили», — указано в письме, размещенном в группах школы и администрации Далматовского района в соцсети «ВКонтакте».

По словам военных, благодаря письмам они чувствуют, что дома их любят, ждут и верят в их дело. Военные добавили, что слова школьников придают им «заряд бодрости и уверенности в силах».

Представители правительства РФ заявляли, что спецоперация на Украине, которая началась 24 февраля, призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе. Президент России Владимир Путин отмечал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.