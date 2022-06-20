Профессоров и преподавателей ТюмГУ лишат надбавок

Преподаватели обеспокоены возможным снижением зарплат (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

С 1 сентября профессора и преподаватели Тюменского государственного университета перестанут получать квалификационные надбавки. Об этом URA.RU сообщили сотрудники вуза, пожелавшие остаться анонимными. В пресс-службе университета прокомментировали причину отмены выплат.

«Нас ознакомили с приказом, по которому с 1 сентября нам отменят квалификационные надбавки. Почему и зачем, мы не поняли, но неприятно, и страшно за зарплаты», — рассказали URA.RU сотрудники ТюмГУ, на условиях анонимности.

Сам приказ есть в распоряжении URA.RU. Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу университета.

«В настоящее время в ТюмГУ ведется разработка проекта академического контракта, включающего в себя единую систему ключевых показателей эффективности профессорско-преподавательского состава, в связи с чем квалификационная надбавка в системе стимулирования теряет свою актуальность. Это позволит оптимизировать и сбалансировать действующую систему оплаты труда преподавателей», — рассказали в университете.

Там добавили, что новая система стимулирования позволит университету продолжать выполнение обязательства по майскому указу президента РФ. Уровень дохода преподавателей будет обеспечен в размере 200% от среднего показателя по Тюменской области.