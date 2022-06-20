Для второго убийства парень использовал нож и вилку, но жертва осталась жива (архивное фото) Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Несовершеннолетнему Владимир Б. из Тюменской области грозит пожизненное лишение свободы за покушение на свою знакомую, а также убийство приятеля. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Для расправы с жертвами подросток использовал нож и вилку.

«Несовершеннолетний Владимир Б. (2004 года рождения) обвиняется в убийстве и покушении на убийство двух лиц. Ночью 14 июня он был в гостях у знакомых, где распивали спиртное. Когда хозяйка ушла спать, между мужчинами возникла ссора. Подросток взял кухонный нож и нанес им несколько ударов в шею знакомого. Мужчина скончался на месте», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

На шум из соседней комнаты пришла хозяйка жилья. Испугавшись, что она его разоблачит, молодой человек ударил знакомую локтем в голову. Затем он взял из руки ранее убитого мужчины вилку, и несколько раз ткнул ей в шею женщины. Удары наносил и ножом: в голову и шею.

Пострадавшая потеряла сознание, а обвиняемый решил, что она мертва. Чтобы скрыть следы преступления, подросток сжег в печи свою одежду. Вилку, нож и бокал, из которого пил, выбросил в реку.

По итогу женщина осталась жива, ей вовремя оказали медицинскую помощь, а затем она дала показания на нападавшего. Сейчас, по решению Викуловского районного суда, Владимир Б. находится под стражей. По вменяемой статье ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы или смертная казнь.

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