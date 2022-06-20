20 июня 2022
19 июня 2022

Приставы в ЯНАО напугали беременную женщину

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебные приставы опечатывают БЦ
Судебные приставы пришли домой к мужчине, чем напугали беременную жену Фото:

Житель Надыма (ЯНАО) пожаловался на судебных приставов, которые своими действиями напугали беременную жену. Как рассказал автор в соцсети «ВКонтакте», до этого ему пришлось трижды оплатить один и тот же штраф, чтобы его больше не беспокоили.

«Уважаемые судебные приставы. Вы совсем уже обнаглели. Я 3 раза заплатил один и тот же штраф для того, чтобы от меня отстали. Мало того, что вы у меня на карте „ВТБ“ пошарили, так еще и домой пришли, разбудили и испугали беременную жену», — написал Евгений Клименко в группе «Злой и Добрый Надымчанин».

Пользователи, отреагировавшие на публикацию, сообщили, что также сталкивались с подобной ситуацией. «В апреле закрыл задолженность. После недавнего поста зашел в госуслуги и приуныл. Звоню второй день по четырем номерам никто трубку не берет, а я в отпуске, прийти и решить проблему не могу», — поделился автор с ником «Дон Карлос». «То же самое оплатил, а сума на госуслугах так и не меняется», — добавил Андрей Горпинюк.

Агентство направило запрос в Федеральную службу судебных приставов по ЯНАО для выяснения обстоятельств. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее сообщалось, что в Салехарде неделями не могут дозвониться до приставов. Некоторые из местных жителей не могли связаться с приставами месяцами.

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Житель Надыма (ЯНАО) пожаловался на судебных приставов, которые своими действиями напугали беременную жену. Как рассказал автор в соцсети «ВКонтакте», до этого ему пришлось трижды оплатить один и тот же штраф, чтобы его больше не беспокоили. «Уважаемые судебные приставы. Вы совсем уже обнаглели. Я 3 раза заплатил один и тот же штраф для того, чтобы от меня отстали. Мало того, что вы у меня на карте „ВТБ“ пошарили, так еще и домой пришли, разбудили и испугали беременную жену», — написал Евгений Клименко в группе «Злой и Добрый Надымчанин». Пользователи, отреагировавшие на публикацию, сообщили, что также сталкивались с подобной ситуацией. «В апреле закрыл задолженность. После недавнего поста зашел в госуслуги и приуныл. Звоню второй день по четырем номерам никто трубку не берет, а я в отпуске, прийти и решить проблему не могу», — поделился автор с ником «Дон Карлос». «То же самое оплатил, а сума на госуслугах так и не меняется», — добавил Андрей Горпинюк. Агентство направило запрос в Федеральную службу судебных приставов по ЯНАО для выяснения обстоятельств. На момент публикации ответ не поступил. Ранее сообщалось, что в Салехарде неделями не могут дозвониться до приставов. Некоторые из местных жителей не могли связаться с приставами месяцами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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