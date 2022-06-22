В дочке «Газпрома» рассказали, как получить повышение

О том как продвигаться по карьерной лестнице рассказали сотрудники компании Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ООО «Газпром добыча Уренгой» работает ряд программ, которые помогают новым сотрудникам быстрее освоиться на рабочем месте и начать продвигаться по карьерной лестнице. Одна из таких программ — «Три ступени старта карьеры». Сотрудники компании поделились своим опытом после ее прохождения.

Николай Иванов ООО «Газпром добыча Уренгой»

«Занятия фактически заложили во мне основы рационализаторского мышления. Стала понятной вся цепочка подготовки научно-технических публикаций, от формулирования проблемы и до оценки экономического эффекта от внедрения новшества. Да и в целом расширился кругозор, познакомился со многими интересными людьми», — рассказал URA.RU ведущий инженер отдела сопровождения проектов развития ИТЦ Николай Иванов.

Так же мужчина отметил Совет молодых ученых и специалистов. В первое время его сотрудники помогали Николаю понять тонкости внутреннего устройства компании.

«В то время очень большую помощь мне оказал Совет молодых ученых и специалистов. Ребята подсказывали, как все в компании устроено, кто чем занимается, какие есть программы», — поделился Николай.

Кирилл Чащин ООО «Газпром добыча Уренгой»

Еще одна из мер поддержки молодых специалистов — конкурс «Профессиональный отбор». Его победители получают предложения по смене должности. О том, какие трудности ждут молодых специалистов там, рассказал инженер-энергетик Кирилл Чащин.

«Пришлось готовиться по всему спектру знаний в моей области. Не всем это удалось, этап преодолели лишь 15-20% участников. Затем я предстал перед экспертной комиссией, которая подробно расспрашивала о моих служебных обязанностях, о психологической готовности к повышению и о многом другом», — признается мужчина.

В самой компании отметили, что у молодых специалистов желание получать новые знания и реализовывать их на практике сильнее всего. Поэтому в компании стараются всячески им в этом помогать.

Ранее Президент России Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в России десятилетием науки и технологий. Одна из трех его ключевых задач — привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок. Молодые кадры необходимы в первую очередь для сохранения мирового технологического лидерства.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам