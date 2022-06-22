22 июня 2022

В дочке «Газпрома» рассказали, как получить повышение

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, газпром
О том как продвигаться по карьерной лестнице рассказали сотрудники компании Фото:

В ООО «Газпром добыча Уренгой» работает ряд программ, которые помогают новым сотрудникам быстрее освоиться на рабочем месте и начать продвигаться по карьерной лестнице. Одна из таких программ — «Три ступени старта карьеры». Сотрудники компании поделились своим опытом после ее прохождения.

Николай Иванов

«Занятия фактически заложили во мне основы рационализаторского мышления. Стала понятной вся цепочка подготовки научно-технических публикаций, от формулирования проблемы и до оценки экономического эффекта от внедрения новшества. Да и в целом расширился кругозор, познакомился со многими интересными людьми», — рассказал URA.RU ведущий инженер отдела сопровождения проектов развития ИТЦ Николай Иванов.

Так же мужчина отметил Совет молодых ученых и специалистов. В первое время его сотрудники помогали Николаю понять тонкости внутреннего устройства компании.

«В то время очень большую помощь мне оказал Совет молодых ученых и специалистов. Ребята подсказывали, как все в компании устроено, кто чем занимается, какие есть программы», — поделился Николай.

Кирилл Чащин

Еще одна из мер поддержки молодых специалистов — конкурс «Профессиональный отбор». Его победители получают предложения по смене должности. О том, какие трудности ждут молодых специалистов там, рассказал инженер-энергетик Кирилл Чащин.

«Пришлось готовиться по всему спектру знаний в моей области. Не всем это удалось, этап преодолели лишь 15-20% участников. Затем я предстал перед экспертной комиссией, которая подробно расспрашивала о моих служебных обязанностях, о психологической готовности к повышению и о многом другом», — признается мужчина.

В самой компании отметили, что у молодых специалистов желание получать новые знания и реализовывать их на практике сильнее всего. Поэтому в компании стараются всячески им в этом помогать.

Ранее Президент России Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в России десятилетием науки и технологий. Одна из трех его ключевых задач — привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок. Молодые кадры необходимы в первую очередь для сохранения мирового технологического лидерства.

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В ООО «Газпром добыча Уренгой» работает ряд программ, которые помогают новым сотрудникам быстрее освоиться на рабочем месте и начать продвигаться по карьерной лестнице. Одна из таких программ — «Три ступени старта карьеры». Сотрудники компании поделились своим опытом после ее прохождения. «Занятия фактически заложили во мне основы рационализаторского мышления. Стала понятной вся цепочка подготовки научно-технических публикаций, от формулирования проблемы и до оценки экономического эффекта от внедрения новшества. Да и в целом расширился кругозор, познакомился со многими интересными людьми», — рассказал URA.RU ведущий инженер отдела сопровождения проектов развития ИТЦ Николай Иванов. Так же мужчина отметил Совет молодых ученых и специалистов. В первое время его сотрудники помогали Николаю понять тонкости внутреннего устройства компании. «В то время очень большую помощь мне оказал Совет молодых ученых и специалистов. Ребята подсказывали, как все в компании устроено, кто чем занимается, какие есть программы», — поделился Николай. Еще одна из мер поддержки молодых специалистов — конкурс «Профессиональный отбор». Его победители получают предложения по смене должности. О том, какие трудности ждут молодых специалистов там, рассказал инженер-энергетик Кирилл Чащин. «Пришлось готовиться по всему спектру знаний в моей области. Не всем это удалось, этап преодолели лишь 15-20% участников. Затем я предстал перед экспертной комиссией, которая подробно расспрашивала о моих служебных обязанностях, о психологической готовности к повышению и о многом другом», — признается мужчина. В самой компании отметили, что у молодых специалистов желание получать новые знания и реализовывать их на практике сильнее всего. Поэтому в компании стараются всячески им в этом помогать. Ранее Президент России Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в России десятилетием науки и технологий. Одна из трех его ключевых задач — привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок. Молодые кадры необходимы в первую очередь для сохранения мирового технологического лидерства.
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