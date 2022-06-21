Наемник из США: ВСУ уничтожает своих союзников

22 июня 2022 в 07:56 Размер текста - 17 +

Американские наемники отмечают, что на Украине серьезные проблемы с управлением и координацией ВСУ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ уничтожает своих союзников в связи с неумением правильно координировать свои боевые действия. На это пожаловался американский наемник в ходе переписки в Twitter (сеть заблокирована в РФ). «Они [ВСУ] постоянно стреляют по своим. Только что мы потеряли снайпера британского спецназа SAS — боец выдвигался на позицию, но украинский БТР превратил его в пыль, так как экипаж никто не предупредил», — пишет наемник. Ранее URA.RU писало, что Великобритания забросила во Львовскую область около 20 специалистов по диверсиям и партизанской войне из состава Особой воздушной службы Великобритании (Special Air Service — SAS). Сотрудники этой службы считаются одними из самых высококвалифицированных специалистов в мире в области организации госпереворотов, вербовки агентов и подготовки терактов. Также об участии SAS в боевых действиях на стороне Украины сообщал Царьград. Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины». Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

ВСУ уничтожает своих союзников в связи с неумением правильно координировать свои боевые действия. На это пожаловался американский наемник в ходе переписки в Twitter (сеть заблокирована в РФ). «Они [ВСУ] постоянно стреляют по своим. Только что мы потеряли снайпера британского спецназа SAS — боец выдвигался на позицию, но украинский БТР превратил его в пыль, так как экипаж никто не предупредил», — пишет наемник. Ранее URA.RU писало, что Великобритания забросила во Львовскую область около 20 специалистов по диверсиям и партизанской войне из состава Особой воздушной службы Великобритании (Special Air Service — SAS). Сотрудники этой службы считаются одними из самых высококвалифицированных специалистов в мире в области организации госпереворотов, вербовки агентов и подготовки терактов. Также об участии SAS в боевых действиях на стороне Украины сообщал Царьград. Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины».