ВСУ уничтожает своих союзников в связи с неумением правильно координировать свои боевые действия. На это пожаловался американский наемник в ходе переписки в Twitter (сеть заблокирована в РФ).
«Они [ВСУ] постоянно стреляют по своим. Только что мы потеряли снайпера британского спецназа SAS — боец выдвигался на позицию, но украинский БТР превратил его в пыль, так как экипаж никто не предупредил», — пишет наемник.
Ранее URA.RU писало, что Великобритания забросила во Львовскую область около 20 специалистов по диверсиям и партизанской войне из состава Особой воздушной службы Великобритании (Special Air Service — SAS). Сотрудники этой службы считаются одними из самых высококвалифицированных специалистов в мире в области организации госпереворотов, вербовки агентов и подготовки терактов. Также об участии SAS в боевых действиях на стороне Украины сообщал Царьград.
Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины».
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ВСУ уничтожает своих союзников в связи с неумением правильно координировать свои боевые действия. На это пожаловался американский наемник в ходе переписки в Twitter (сеть заблокирована в РФ). «Они [ВСУ] постоянно стреляют по своим. Только что мы потеряли снайпера британского спецназа SAS — боец выдвигался на позицию, но украинский БТР превратил его в пыль, так как экипаж никто не предупредил», — пишет наемник. Ранее URA.RU писало, что Великобритания забросила во Львовскую область около 20 специалистов по диверсиям и партизанской войне из состава Особой воздушной службы Великобритании (Special Air Service — SAS). Сотрудники этой службы считаются одними из самых высококвалифицированных специалистов в мире в области организации госпереворотов, вербовки агентов и подготовки терактов. Также об участии SAS в боевых действиях на стороне Украины сообщал Царьград. Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины».