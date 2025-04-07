МИД Мали обвинило Киев в угрозе безопасности Африки

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Киев обвинили в поддержке террористов в африканских регионах
Киев обвинили в поддержке террористов в африканских регионах Фото:

Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп обвинил Украину в поддержке террористических группировок в Сахеле, что, по его словам, является причиной гибели многих солдат и граждан Мали. Об этом он заявил в интервью журналистам.

«Я должен сказать, что Мали, которая также разорвала отношения с Украиной, считает Украину террористическим государством в той мере, в какой Киев открыто призывал и заявлял о своей поддержке террористических группировок в Сахеле и, в частности, в Мали, что привело к гибели многих наших солдат и граждан Мали», — уточнил Диоп в разговоре с РИА Новости. Он осудил соответствующие действия украинских властей, а также призвал Киев взять на себя ответственность за поддержку террористических группировок в африканских регионах. 

В контексте этих обвинений министры иностранных дел Мали, Буркина-Фасо и Нигера провели переговоры в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым. В результате было сделано совместное заявление, в котором осуждаются акты агрессии и поддержка терроризма со стороны Украины. 

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Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп обвинил Украину в поддержке террористических группировок в Сахеле, что, по его словам, является причиной гибели многих солдат и граждан Мали. Об этом он заявил в интервью журналистам. «Я должен сказать, что Мали, которая также разорвала отношения с Украиной, считает Украину террористическим государством в той мере, в какой Киев открыто призывал и заявлял о своей поддержке террористических группировок в Сахеле и, в частности, в Мали, что привело к гибели многих наших солдат и граждан Мали», — уточнил Диоп в разговоре с РИА Новости. Он осудил соответствующие действия украинских властей, а также призвал Киев взять на себя ответственность за поддержку террористических группировок в африканских регионах.  В контексте этих обвинений министры иностранных дел Мали, Буркина-Фасо и Нигера провели переговоры в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым. В результате было сделано совместное заявление, в котором осуждаются акты агрессии и поддержка терроризма со стороны Украины. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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