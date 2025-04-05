«Трактор» всухую выиграл «Адмирал» со счетом 2:0 и продолжит борьбу за Кубок Гагарина

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» одержал важную победу в гостевом матче против владивостокского «Адмирала» со счетом 2:0, завершив серию плей-офф со счетом 4:2. Эта победа позволила челябинской команде выйти в следующий этап борьбы за Кубок Гагарина, передает корреспондент URA.RU.
«Сегодня в этом матче мы были похожи на себя, на тот самый „Трактор“. Мы много вынесли из этого матча для себя для следующей игры», — заявил главный тренер «Трактора» Бенуа Гру, комментируя победу.
Первый период матча прошел в напряженной борьбе. Несмотря на то, что челябинцам пришлось играть в меньшинстве, команды ушли на перерыв при нулевом счете. Во втором периоде «Трактор» смог открыть счет благодаря точному броску Сергея Телегина. Черно-белые захватили инициативу и удерживали преимущество. В заключительном периоде челябинцы укрепили свое лидерство — Владимир Ткачев увеличил разрыв, забросив вторую шайбу в ворота «Адмирала».
Согласно регламенту плей-офф Континентальной хоккейной лиги, командам необходимо одержать четыре победы, чтобы пройти в следующий этап. «Трактор» успешно справился с этой задачей, одержав четыре победы в шести матчах серии против «Адмирала». Теперь «Адмирал» завершает борьбу за главный трофей КХЛ, а челябинская команда продолжит свой путь в плей-офф, где ее ожидает следующий соперник в борьбе за Кубок Гагарина.
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