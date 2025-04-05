Смертельная авария произошла в Челябинске возле Лакокрасочного завода

В Челябинске около четырех часов утра в районе Лакокрасочного завода произошла авария со смертельным исходом с участием Mazda 3 и Daewoo Nexia. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции Челябинска.
«По предварительным данным, 40-летний водитель Mazda 3 столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia под управлением 30-летнего мужчины. В результате сильного удара Nexia вылетела с проезжей части, врезавшись в электроопору и забор», — отмечает пресс-служба ведомства.
При аварии серьезно пострадал 38-летний пассажир Daewoo Nexia. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался в больнице от полученных травм. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции города устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП.
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