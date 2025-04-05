05 апреля 2025
04 апреля 2025

Смертельная авария произошла в Челябинске возле Лакокрасочного завода

© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажир скончался от травм в больнице
Пассажир скончался от травм в больнице Фото:

В Челябинске около четырех часов утра в районе Лакокрасочного завода произошла авария со смертельным исходом с участием Mazda 3 и Daewoo Nexia. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции Челябинска. 

«По предварительным данным, 40-летний водитель Mazda 3 столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia под управлением 30-летнего мужчины. В результате сильного удара Nexia вылетела с проезжей части, врезавшись в электроопору и забор», — отмечает пресс-служба ведомства. 

При аварии серьезно пострадал 38-летний пассажир Daewoo Nexia. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался в больнице от полученных травм. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции города устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП.

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В Челябинске около четырех часов утра в районе Лакокрасочного завода произошла авария со смертельным исходом с участием Mazda 3 и Daewoo Nexia. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции Челябинска.  «По предварительным данным, 40-летний водитель Mazda 3 столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia под управлением 30-летнего мужчины. В результате сильного удара Nexia вылетела с проезжей части, врезавшись в электроопору и забор», — отмечает пресс-служба ведомства.  При аварии серьезно пострадал 38-летний пассажир Daewoo Nexia. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался в больнице от полученных травм. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции города устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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