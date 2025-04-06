Грузия, Абхазия и Южная Осетия даже после военного конфликта снова смогут стать единым целым, считает грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Однако для этого воссоединения грузинский народ должен проявить терпение. Какова история противостояния и в чем претензия премьера — в материале URA.RU.
История конфликта
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о планах страны вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию и присоединиться к Евросоюзу к 2030 году. По его словам, к этому времени Грузия должна стать единой и сильной страной.
Однако такие стремления Грузии к территориальной целостности могут вызвать сопротивление в Абхазии и Южной Осетии. Это добавляет сложности в и без того непростые отношения между ними.
После распада СССР у каждой было стремление к независимости, что вызывало конфликты и вооруженные столкновения. В итоге Абхазия и Южная Осетия стали независимыми республиками. Особой остроты это противостояние достигло в 2008 году: 7 августа грузинские военные силы вошли в Южную Осетию в попытке восстановить контроль над провозгласившим независимость регионом. Однако Россия в качестве ответных мер ввела войска для защиты русских граждан и миротворцев.
Позиция Грузии
В Грузии считают, что воссоединение с республиками вполне реально, поскольку к конфликту привело вмешательство в дела извне. Власти страны называют виновниками войны с Осетией, которую в 2008 году развязал бывший президент Михаил Саакашвили, определенные политические силы. Эти силы, по мнению Кобахидзе, сейчас пытаются развязать новую войну.
«Факт, что в августе 2008 года авантюрные действия Саакашвили были результатом не его психической неуравновешенности, а итогом указаний извне и хорошо спланированного предательства», — говорится в заявлении политсовета правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Победа этой партии на выборах, считавшейся пророссийской, вызвала волнения в стране.
С началом специальной военной операции Грузия высказала жесткую позицию, осудив действия России и встав на сторону Киева. Однако в 2023 году было возобновлено авиасообщение между Россией и Грузией. Кроме того, Грузия не присоединилась к международным санкциям, однако досрочно ввела запрет на поставки автомобилей в Россию через свою территорию.
Премьер Кобахидзе остается тем, кто ведет антироссийскую политику в стране, хотя ранее отмечал, что сближение с Россией необходимо. Он считает, что РФ оккупировала 10% территории Абхазии и Южной Осетии.
Что об этом думают республики
Бидзина Иванишвили, основатель правящей партии «Грузинская мечта», обозначил возможность извинений за войну 2008 года, если его партия одержит победу на октябрьских выборах. «Если мы вновь победим, мы найдем в себе силы извиниться за войну 2008 года», — заявил Иванишвили. Эти слова вызвали резонанс и акции протеста в Грузии, а также комментарий со стороны МИД Абхазии о возможности начала процесса улучшения отношений.
Тем временем, в Южной Осетии обсуждают возможность присоединения к России, что координируется с Москвой. В прошлом году в Тскхинвали планировали провести референдум по этому вопросу, однако его пришлось отложить. В Абхазии же подчеркивают, что такие планы противоречат конституции республики.
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