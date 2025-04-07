Лидера Франции Эммануэля Макрона обвиняют в «кровавой авантюре» и призывают брать пример с президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом пишет французское издание Le Point.
«В то время как Трамп и Путин трудятся ради мира, президент Республики по отвратительным внутриполитическим причинам выступает против их благородного начинания и втягивает Францию в кровавую и абсурдную авантюру. Должно возникнуть чувство облегчения, {...} двум великим державам следует позволить урегулировать судьбу жертвы агрессии, какой бы она ни была», — пишет издание.
Критика в адрес Макрона усиливается на фоне его заявлений о возможной угрозе со стороны России, что, по мнению оппозиции, является попыткой удержания власти. Ранее Николя Дюпон-Эньян, лидер партии «Вставай, Франция», призвал к отстранению Макрона, обвиняя его в создании ложной угрозы и финансовом обогащении за счет граждан.
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