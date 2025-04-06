Хинштейн, увидев освобожденные земли Курской области, пообещал возмездие ВСУ

Побывавший в недавно освобожденных Малой Локне и Погребках в Курской области врио главы региона Александр Хинштейн выразил уверенность, что ВСУ заплатят за свои преступления. По его словам, он своими глазами увидел варварство украинских боевиков.
«О том, что увидел и какие варварства против нашей памяти и веры творили украинские нацисты на Курской земле, подробно расскажу завтра. Твёрдо убеждён, что за все эти преступления ВСУ должны ответить!» — рассказал Хинштейн в своем telegram-канале.
Ранее пленный украинский военнослужащий Александр Горб рассказал о преступлениях, которые совершал его командир в Курской области. Он подчеркнул, что под избиение попадали также мирные жители.
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