06 апреля 2025

Хинштейн, увидев освобожденные земли Курской области, пообещал возмездие ВСУ

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Хинштейн пообещал представить подробности о преступлениях ВСУ в Курской области завтра
Хинштейн пообещал представить подробности о преступлениях ВСУ в Курской области завтра Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Побывавший в недавно освобожденных Малой Локне и Погребках в Курской области врио главы региона Александр Хинштейн выразил уверенность, что ВСУ заплатят за свои преступления. По его словам, он своими глазами увидел варварство украинских боевиков.

«О том, что увидел и какие варварства против нашей памяти и веры творили украинские нацисты на Курской земле, подробно расскажу завтра. Твёрдо убеждён, что за все эти преступления ВСУ должны ответить!» — рассказал Хинштейн в своем telegram-канале.

Ранее пленный украинский военнослужащий Александр Горб рассказал о преступлениях, которые совершал его командир в Курской области. Он подчеркнул, что под избиение попадали также мирные жители.

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Побывавший в недавно освобожденных Малой Локне и Погребках в Курской области врио главы региона Александр Хинштейн выразил уверенность, что ВСУ заплатят за свои преступления. По его словам, он своими глазами увидел варварство украинских боевиков. «О том, что увидел и какие варварства против нашей памяти и веры творили украинские нацисты на Курской земле, подробно расскажу завтра. Твёрдо убеждён, что за все эти преступления ВСУ должны ответить!» — рассказал Хинштейн в своем telegram-канале. Ранее пленный украинский военнослужащий Александр Горб рассказал о преступлениях, которые совершал его командир в Курской области. Он подчеркнул, что под избиение попадали также мирные жители.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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