Овечкина облили пивом после побитого рекорда Гретцки

Российскому хоккеисту Александру Овечкину устроили в раздевалке его любимый пивной душ после того, как он побил рекорд канадского хоккеиста Гретцки, забив 895-ю шайбу в своей карьере в НХЛ. Видео выложила НХЛ в соцсети «Х».
«Это Ови. Это праздник», — смеясь, прокомментировали хоккейные дикторы НХЛ видео из раздевалки «Вашингтона», на котором члены команды обливают Овечкина пивом. Некоторые игроки налили его даже за шиворот рекордсмену.
Команда на выезде потерпела поражение от «Нью-Йорк Айлендерc» со счетом 1:4. Однако рекорд Овечкина не омрачил настроение спортсменов, которые устроили ему традиционный ритуал.
Александр Овечкин после установления рекорда по забитым голам в НХЛ обратился к болельщикам, коллегам и соотечественникам. Он произнес для них благодарственную речь в прямом эфире, отметив, что хоккей — это командная игра.
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