06 апреля 2025

Овечкина облили пивом после побитого рекорда Гретцки

© Служба новостей «URA.RU»
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Овечкина встретили в раздевалке традиционным ритуалом
Овечкина встретили в раздевалке традиционным ритуалом Фото:

Российскому хоккеисту Александру Овечкину устроили в раздевалке его любимый пивной душ после того, как он побил рекорд канадского хоккеиста Гретцки, забив 895-ю шайбу в своей карьере в НХЛ. Видео выложила НХЛ в соцсети «Х».

«Это Ови. Это праздник», — смеясь, прокомментировали хоккейные дикторы НХЛ видео из раздевалки «Вашингтона», на котором члены команды обливают Овечкина пивом. Некоторые игроки налили его даже за шиворот рекордсмену.

Команда на выезде потерпела поражение от «Нью-Йорк Айлендерc» со счетом 1:4. Однако рекорд Овечкина не омрачил настроение спортсменов, которые устроили ему традиционный ритуал. 

Александр Овечкин после установления рекорда по забитым голам в НХЛ обратился к болельщикам, коллегам и соотечественникам. Он произнес для них благодарственную речь в прямом эфире, отметив, что хоккей — это командная игра.

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Российскому хоккеисту Александру Овечкину устроили в раздевалке его любимый пивной душ после того, как он побил рекорд канадского хоккеиста Гретцки, забив 895-ю шайбу в своей карьере в НХЛ. Видео выложила НХЛ в соцсети «Х». «Это Ови. Это праздник», — смеясь, прокомментировали хоккейные дикторы НХЛ видео из раздевалки «Вашингтона», на котором члены команды обливают Овечкина пивом. Некоторые игроки налили его даже за шиворот рекордсмену. Команда на выезде потерпела поражение от «Нью-Йорк Айлендерc» со счетом 1:4. Однако рекорд Овечкина не омрачил настроение спортсменов, которые устроили ему традиционный ритуал.  Александр Овечкин после установления рекорда по забитым голам в НХЛ обратился к болельщикам, коллегам и соотечественникам. Он произнес для них благодарственную речь в прямом эфире, отметив, что хоккей — это командная игра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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