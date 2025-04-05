В Копейске (Челябинская область) возле школы №16 заметили золотого фазана. О гуляющей по школьному двору экзотической птице местные жители сообщили в социальных сетях.
«В Копейске возле школы №16 ходит павлин. Кто потерял? Срочно забирайте», — сообщает паблик «Подслушано Копейск» в «ВКонтакте». В ответ на это жители заметили, что это не павлин, а золотой фазан. Некоторые из них заявили желание забрать красивую птицу себе, если не объявится хозяин.
Отметим, что в дикой природе области золотой фазан не встречается. Этот фазан обитает в основном в горных районах центральной части Китая. В Европе золотых фазанов можно наблюдать в неволе, а у нас в регионе этот вид фазанов представлен в Челябинском зоопарке. Также экзотическую птицу выращивают челябинские энтузиасты на частных подворьях.
Ранее в Коркино на продажу выставили стадо страусов. Цена за всех птиц составляет один миллион рублей. Предложение включает в себя 14 взрослых особей.
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