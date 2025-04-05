05 апреля 2025
04 апреля 2025

В челябинскую школу прилетел золотой фазан родом из Китая. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Экзотическая птица гуляла по школьному дворику
Экзотическая птица гуляла по школьному дворику Фото:

В Копейске (Челябинская область) возле школы №16 заметили золотого фазана. О гуляющей по школьному двору экзотической птице местные жители сообщили в социальных сетях.

«В Копейске возле школы №16 ходит павлин. Кто потерял? Срочно забирайте», — сообщает паблик «Подслушано Копейск» в «ВКонтакте». В ответ на это жители заметили, что это не павлин, а золотой фазан. Некоторые из них заявили желание забрать красивую птицу себе, если не объявится хозяин. 

Отметим, что в дикой природе области золотой фазан не встречается. Этот фазан обитает в основном в горных районах центральной части Китая. В Европе золотых фазанов можно наблюдать в неволе, а у нас в регионе этот вид фазанов представлен в Челябинском зоопарке. Также экзотическую птицу выращивают челябинские энтузиасты на частных подворьях. 

Ранее в Коркино на продажу выставили стадо страусов. Цена за всех птиц составляет один миллион рублей. Предложение включает в себя 14 взрослых особей.

Копейчане обратили внимание на красоту залетной птицы
Копейчане обратили внимание на красоту залетной птицы
Фото:

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В Копейске (Челябинская область) возле школы №16 заметили золотого фазана. О гуляющей по школьному двору экзотической птице местные жители сообщили в социальных сетях. «В Копейске возле школы №16 ходит павлин. Кто потерял? Срочно забирайте», — сообщает паблик «Подслушано Копейск» в «ВКонтакте». В ответ на это жители заметили, что это не павлин, а золотой фазан. Некоторые из них заявили желание забрать красивую птицу себе, если не объявится хозяин.  Отметим, что в дикой природе области золотой фазан не встречается. Этот фазан обитает в основном в горных районах центральной части Китая. В Европе золотых фазанов можно наблюдать в неволе, а у нас в регионе этот вид фазанов представлен в Челябинском зоопарке. Также экзотическую птицу выращивают челябинские энтузиасты на частных подворьях.  Ранее в Коркино на продажу выставили стадо страусов. Цена за всех птиц составляет один миллион рублей. Предложение включает в себя 14 взрослых особей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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