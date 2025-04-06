06 апреля 2025

Times: яхты российских миллиардеров следят за флотом ее величества

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Британцы считают, что Россия использует гражданские суда для разведки
Британцы считают, что Россия использует гражданские суда для разведки Фото:

Россия производит слежку за британскими подводными лодками, направляет подводные дроны к коммуникационным кабелям и якобы задействует частные яхты в шпионских целях. Об этом говорится в расследовании, опубликованном газетой The Sunday Times.

«Россия осуществляет наблюдение за британскими подводными лодками. Она направляет подводные беспилотники к коммуникационным кабелям и использует яхты олигархов для шпионских операций», — говорится в материале издания.

России необходимо работать над усилением работы контрразведки в связи с возросшей активностью иностранных разведывательных служб. Об этом ранее сообщил лидер страны Владимир Путин. По его словам, иностранные разведывательные ведомства особенно активизировали свою работу против РФ в период проведения спецоперации.

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Россия производит слежку за британскими подводными лодками, направляет подводные дроны к коммуникационным кабелям и якобы задействует частные яхты в шпионских целях. Об этом говорится в расследовании, опубликованном газетой The Sunday Times. «Россия осуществляет наблюдение за британскими подводными лодками. Она направляет подводные беспилотники к коммуникационным кабелям и использует яхты олигархов для шпионских операций», — говорится в материале издания. России необходимо работать над усилением работы контрразведки в связи с возросшей активностью иностранных разведывательных служб. Об этом ранее сообщил лидер страны Владимир Путин. По его словам, иностранные разведывательные ведомства особенно активизировали свою работу против РФ в период проведения спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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