Times: яхты российских миллиардеров следят за флотом ее величества

Россия производит слежку за британскими подводными лодками, направляет подводные дроны к коммуникационным кабелям и якобы задействует частные яхты в шпионских целях. Об этом говорится в расследовании, опубликованном газетой The Sunday Times.
«Россия осуществляет наблюдение за британскими подводными лодками. Она направляет подводные беспилотники к коммуникационным кабелям и использует яхты олигархов для шпионских операций», — говорится в материале издания.
России необходимо работать над усилением работы контрразведки в связи с возросшей активностью иностранных разведывательных служб. Об этом ранее сообщил лидер страны Владимир Путин. По его словам, иностранные разведывательные ведомства особенно активизировали свою работу против РФ в период проведения спецоперации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.