Башкирская группа Ay Yola вышла в мировой топ за четыре месяца: скрытый смысл хита Homay

Башкирская группа Ay Yola привлекла внимание музыкального мира благодаря своему хиту Homay. Эта песня стала символом культурной идентичности башкирского народа, сочетая традиционные инструменты с современными технологиями. В мировых чартах данная песня превзошла трек американской певицы Леди Гаги под названием Abracadabra. Подробнее об этом в материале URA.RU.
Как появилась группа Ay Yola
Группа Ay Yola была основана в начале 2025 года в Уфе. Идея создания коллектива возникла во время работы над гимном столицы Башкортостана Уфы, когда Руслан Шайхитдинов, известный как DJ Север, решил совместить звучание традиционных башкирских инструментов с современными музыкальными подходами. Так появилась песня «Уфа моя», которая стала основой для формирования группы.
Участники группы
Состав группы состоит из трех человек: Руслана Шайхитдинова, его дочери Адель и заслуженного артиста Башкортостана Рината Рамазанова. Руслан отвечает за продюсирование и аранжировки, Адель — за вокал и инструментальное сопровождение, а Ринат вносит свой опыт, играя на курае и поддерживая вокальные партии. С момента своего основания группа стремительно набирала популярность благодаря сочетанию башкирских традиций и современной музыки, создавая уникальный, ни на что не похожий звук.
Участники Ay Yola обладают обширным опытом в музыкальной сфере. Руслан Шайхитдинов, имеющий за спиной более 25 лет работы в индустрии, не только известный диджей и продюсер, но и педагог, который на протяжении своей карьеры активно передавал свои знания новым поколениям музыкантов. Его 16-летней дочери Адель уже удалось приобрести значительный опыт выступлений на сцене, она является лауреаткой множества музыкальных конкурсов. Ринат Рамазанов обладает широким кругозором в области музыки и этно-культуры, представляя творчество башкирского народа на международной арене.
Что за песня, взорвавшая тренды
Композиция, которая прославила группу на весь мир, стала песня Homay. Она основана на мотивах башкирского эпоса «Урал-батыр» и рассказывает о мифической птице Хумай, символизирующей женственность и мужество. Песня была выпущена 14 марта 2025 года и быстро поднялась в мировых чартах, опередив даже такие знаковые хиты, как Abracadabra Леди Гаги. С момента выхода трек собрал миллионы прослушиваний, став основным хитом не только в России, но и в таких странах, как Казахстан, Узбекистан и Турция.
Успех песни объясняется не только ярким мелодичным звучанием, но и ее глубоким текстом, который вызывает отклик в сердцах слушателей, подчеркивая важность культурной идентичности и традиций. Так, имя Хумай стало символом не только башкирской культуры, но и объединяющим мотивом для всех тюркских народов.
Творчество группы
Музыка Ay Yola сочетает в себе традиционные башкирские инструменты, такие как курай и кыл-кубыз, с современными электронными аранжировками. Тексты песен исполняются на башкирском языке, что подчеркивает стремление группы к популяризации родного языка и культуры.
Все творчество группы связано с эпосом «Урал-батыр», который они интерпретируют в современном звучании, стремясь сохранить и передать вечные ценности, заложенные в этом произведении. Помимо Homay в репертуаре группы присутствуют и другие композиции: Batyr, Yola, и Ugez, каждая из которых продолжает рассказ о традициях и преданиях народов, населяющих Башкортостан.
Группа активно выступает на концертах и различных культурных мероприятиях. Их первыми живыми выступлениями стали выступления во время матчей хоккейного клуба «Салават Юлаев».
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