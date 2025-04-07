Трамп обвинил себя в срыве сделки с Китаем по TikTok

Сделка по приобретению активов социальной сети TikTok была отменена по причине пересмотра Китаем условий соглашения. Это было сделано в ответ на новые таможенные пошлины, наложенные американской администрацией на китайскую продукцию. Об этом сообщил журналистам президент США Дональд Трамп.
«У нас была сделка, вернее, мы к ней были довольно близки. Однако затем Китай поменял условия из-за пошлин», — сказал он в эфире Fox News. Американский лидер заявил, что текущая ситуация «демонстрирует эффективность введения пошлин».
Как ранее сообщило URA.RU, Китай приостановил сделку по продаже активов TikTok. После Дональд Трамп заявил, что Поднебесная может получить скидку на пошлины, если согласует передачу видео-сервиса, пишет RT.
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