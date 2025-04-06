06 апреля 2025

Названа причина, из-за которой военкоматы заберут рекордное число призывников

Перенджиев: рекордное число призывников заберут в армию из-за расширения округов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Весенний призыв станет самым масштабным за 14 лет
Весенний призыв станет самым масштабным за 14 лет Фото:

Рекордное число призывников, которых собираются отправить в российскую армию этой весной, возникло из-за появления большего количества военных округов. Такое объяснение дал военный политолог Александр Перенджиев. 

«Я предполагаю, что увеличение связано с тем, что у нас появилось больше военных округов. И у нас открылось еще новое направление — арктическое. Там требуются дополнительные силы», — сказал эксперт в интервью News.ru. По его словам, в России также возросла потребность в военных моряках.

Перенджиев также обратил внимание на то, что на рекордной статистике могло отразиться увеличение призывного возраста до 30 лет включительно. Он подчеркнул: срочники нужны для того, чтобы заменить контрактников, которые уходят в зону СВО.

В России весной 2025 года планируется призвать 160 тысяч человек, что является максимальным показателем с осени 2011 года. Отличительной чертой призыва является внедрение электронных повесток. О том, когда ее можно считать врученной и что грозит за неявку, — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рекордное число призывников, которых собираются отправить в российскую армию этой весной, возникло из-за появления большего количества военных округов. Такое объяснение дал военный политолог Александр Перенджиев.  «Я предполагаю, что увеличение связано с тем, что у нас появилось больше военных округов. И у нас открылось еще новое направление — арктическое. Там требуются дополнительные силы», — сказал эксперт в интервью News.ru. По его словам, в России также возросла потребность в военных моряках. Перенджиев также обратил внимание на то, что на рекордной статистике могло отразиться увеличение призывного возраста до 30 лет включительно. Он подчеркнул: срочники нужны для того, чтобы заменить контрактников, которые уходят в зону СВО. В России весной 2025 года планируется призвать 160 тысяч человек, что является максимальным показателем с осени 2011 года. Отличительной чертой призыва является внедрение электронных повесток. О том, когда ее можно считать врученной и что грозит за неявку, — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...